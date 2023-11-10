32歲粉領族一上班就頭痛 醫教「3招」遠離偏頭痛

醫師楊豫（右）教導病患如何寫「頭痛日記」，更方便與醫師溝通病情，有助於醫師治療偏頭痛。（長安醫院提供）

32歲的錢姓粉領族學生時代就偶爾頭痛，因工作壓力大，頭痛頻繁且劇烈，甚至伴隨噁心、嘔吐，買止痛藥不但壓不住，還昏沉，嚴重影響工作，經就醫和生活調整後改善。台灣長安醫院神經內科醫師楊豫提醒，若頭痛到每天吞止痛藥度日，應及早前往神經內科就醫評估。平時減少咖啡 因攝取、維持運動習慣、適時紓壓等，有助擺脫偏頭痛。

楊豫說，偏頭痛為原發性的頭痛，盛行率約10%，相當於有將近200萬人受到偏頭痛困擾，好發於年輕女性。偏頭痛的常見臨床特徵為中重度疼痛(疼痛指數7-10分)、會影響日常活動，單次持續時間約4至72小時，並且伴隨噁心、嘔吐或畏光、怕吵等症狀。

楊豫說明，隨著現代生活節奏的不斷加快，偏頭痛已成為一個嚴重影響生活品質的問題。很多人一旦偏頭痛，自行買吃止痛藥緩解，但最後會發現越吃越沒效，反而讓偏頭痛慢性化更棘手，甚至可能引發藥物過度使用頭痛或是憂鬱症等併發症 。

楊豫指出，頭痛其實是一種疾病，更重要的是，偏頭痛是可以治療的，若發作次數不多(1周少於2天)，使用止痛藥即可；若發作次數較多，會選擇適當的預防用藥來改善。近年在頭痛醫學 的進步之下，除了傳統的口服預防用藥和肉毒桿菌注射，更是多了抗CGRP單株抗體可作為慢性偏頭痛的預防治療。