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小學生夯「鼻吸能量棒」 醫提醒2大症狀要注意

記者賴昀岫／台北即時報導
近期在小學生間，流行一款「鼻吸能量棒」。（取材自蝦皮賣場）
近期在小學生間，流行一款「鼻吸能量棒」。（取材自蝦皮賣場）

近期在國小學童間流行的除「蘿蔔刀」外，還有一款「鼻吸能量棒」，不過兒童過敏專科醫師提醒，2-3歲以下幼童建議不要使用，大一點的孩子如為過敏體質，則建議與醫師討論後謹慎適用；另外，如果出現鼻塞、流鼻水等局部紅腫症狀，或太亢奮、頭痛、頭暈等神經學症狀，就要盡快停用。

名為雙頭式鼻吸能量棒，近期在「抖音」平台上盛行，而在小學生之間也悄悄開始流行，其成分為薄荷、薄荷腦、樟腦、精油類等。台灣兒科醫學會指出，薄荷醇與類似物質對神經系統有抑制作用，有些嬰幼兒過量使用引起呼吸停止等，嚴重不良反應的報告，內服或塗抹於鼻孔、臉部、胸部時，進入中樞神經系統的藥量較多，比較容易引起危險。

台灣兒童過敏氣喘免疫學會理事姚宗杰說，2-3歲兒童對刺激性物質本來就比較敏感，且鼻腔跟腦部很近，小朋友本來就不適合用；大一點的孩子如屬於過敏體質，因為鼻黏膜較敏感，如果要使用，還是建議跟兒童過敏專科醫師討論 。

姚宗杰也說，小朋友如果使用後出現急性過敏和神經學症狀，家長也要特別留意，盡快停用。前者包括鼻子癢、鼻塞、流鼻涕、局部紅腫、鼻子癢等；後者則可能是過度亢奮、頭痛、頭暈等，提醒家長要小心。

衛福部食藥署副署長陳惠芳說，含薄荷腦、樟腦等成分的吸入劑產品，因前述成分用途廣泛，如添加至化粧品或芳香按摩精油，作為香料使用，如果不是使用在醫療用途，則不以藥品列管，是由經濟部標準檢驗局管轄，不過不得宣稱醫療效能。

陳惠芳也說，產品是否屬藥品列管的判定，主要依據藥事法第6條規定，經參酌各產品的處方、成分、含量、用法用量、用途／作用／效能說明，上市品的包裝（外盒、標籤、說明書）等中英文詳細資料據以憑核，不能僅用依成分憑判，也就是不能因為添加薄荷腦，就是為藥品。

過敏 醫學 抖音

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