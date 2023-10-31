上海交大研究顯示：打太極可長期抑制巴金森氏症的進展

上海交通大學醫學院一項研究稱，打太極拳可能會在數年內抑制巴金森氏症的症狀和併發症。（新華社）

巴金森氏病是一種好發在老年人的退化性神經疾病，也是僅次於阿茲海默症 的第二常見退化性神經疾病。據《澎湃新聞》報導，上海交通大學醫學 院附屬瑞金醫院陳生弟團隊近日公布的一項研究顯示，打太極拳可能會在數年內抑制巴金森氏症的症狀和併發症 。

巴金森氏症約影響著1%-2%的65歲及以上老人。隨著全球人口老化，巴金森氏症患者未來還將大幅增加。預計到2030年，光是在中國大陸，受影響的人數就將達到約500萬。

據臺大醫院統計，患者平均發病年齡約為58歲。典型的巴金森氏病有三種表現：震顫（手部發抖）、四肢僵直和行動緩慢。

截至目前為止，還沒有能治癒巴金森氏症的藥物或方法。早前發表的研究顯示，太極拳在短期內可緩解巴金森氏症的症狀，但這種改善是否能長期持續並不清楚。

為了找到答案，瑞金醫院的研究團隊從2016年1月到2021年6月對兩組巴金森氏症患者進行了五年多的監測。一組（太極組）147名患者每周練兩次太極，每次1小時，並輔以課程來提高他們的太極拳技術。另一組（對照組）187名患者則繼續標準治療，不練習太極拳。

在監測期開始時，對所有參與者的疾病嚴重程度進行了正式評估，隨後在2019年11月、2020年10月和2021年6月監測疾病進展，包括藥物需求的增加。參與者的運動程度和其他症狀，如自主神經系統功能（包括排便、泌尿和心血管問題）；情緒、睡眠質量與認知；以及併發症，如運動障礙（不自主運動）；肌張力障礙；隨著時間的推移對藥物治療的反應性下降；輕度認知障礙；幻覺；不安腿綜合症等也被跟蹤監測。兩組參與者的疾病嚴重程度、用藥情況、性別、年齡和受教育程度相似。

報導稱，研究團隊通過三個有效量表來評估參與者的總體症狀、運動和平衡，結果顯示，太極組在所有監測時間點的疾病進展都較慢。對照組中需要增加藥物治療的患者人數也明顯高於太極拳組。對照組2019年為83.5%，2020年為96%，太極組分別為71%和87.5%。此外，太極組的認知功能惡化得更慢，睡眠和生活質量則持續改善。

研究結果還顯示，太極組的併發症發生率明顯低於對照組——運動障礙1.4% vs. 7.5%、肌張力障礙0% vs. 1.6%、幻覺0% vs. 2%、輕度認知障礙3% vs. 10%、不安腿綜合症7% vs. 15.5%。

跌倒、頭暈和背痛是參與者報告的三種副作用，但太極組的這些副作用都明顯較低。雖然有23人骨折，但這些都是在日常生活中發生的，太極組的骨折人數為6人，對照組為17人。

研究團隊總結稱：這項研究表明，太極拳對巴金森氏症有長期有益影響，太極拳對巴金森氏症患者運動和非運動症狀，特別是步態、平衡、自主神經症狀和認知能力，都有潛在的改善作用。

巴金森氏症會隨時間推移逐漸惡化，導致殘疾並影響生活品質。對巴金森氏症的長期有益影響可延長無殘疾時間，從而提高患者的生活品質，減輕護理人員的負擔，並減少藥物使用。

但報導也稱，這是一項觀察性研究，不能確定打太極拳與巴金森氏症改善之間的因果關係。研究人員表示，該研究的參與者數量相對較少，他們不是隨機分配到太極組和對照中的。