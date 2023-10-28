術前補充營養、術後適度運動 助腸癌病友治療不中斷

糠榮誠表示，各界倡議，腸癌病人不是術後再補充營養，術前就要「預作補充」，否則病人太瘦也會讓手術困難。（本報資料照片）

腸癌病人因手術、化療，容易影響營養吸收，導致體力虛弱，甚至被迫中斷治療。台灣腸癌病友協會28日舉辦路跑活動，超過千名癌友及家屬參與。協會理事長、台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠表示，為維持良好體力、持續接受治療，病友除了術前進行營養品補充以外，也建議術後適度搭配運動。

「腸胃道癌症 尤其大腸癌病人，因為大腸接受手術，吸收能力受影響，容易腹瀉。」糠榮誠表示，化療則會破壞腸道黏膜，導致患者食慾降低、吃不下。臨床常見病人因腹瀉嚴重，必須打點滴補充養分，或因營養不夠而中斷化療、手術等治療。所以現在各界倡議，不是術後再補充營養，術前就要「預作補充」，否則病人太瘦也會讓手術困難。

糠榮誠表示，根據歐洲營養與腫瘤 學會建議，及早開始補充營養；化療容易傷到肝臟，導致蛋白質 不足，脂肪補充也很重要，建議病友可慮癌症專用營養品，建議選擇高蛋白質、Omega-3脂肪酸等，可以促進食用、抗發炎，並幫助降低膽固醇，「要維持好體力，除運動外，患者的營養狀態也有影響。」

至於大腸癌病人適合從事哪些運動？糠榮誠說，病友除了不適合提重物以外，其餘運動均可嘗試。另外，他在慈濟醫院任職時，曾針對1百多名癌友做過一項研究，結果發現，病人若在術後把飲食「由葷轉素」並搭配運動，則癌症復發機率比持續食用葷食的病人低了4倍之多。樣本數雖不是特別多，但仍可凸顯運動對癌症預後有正面助益。

台灣腸癌病友協會28日與台灣費森尤斯卡比舉辦「第七屆為癌而跑」路跑活動，共計1507名不分癌別的癌友及家屬參與。糠榮誠表示，這是全台首個打卡路跑活動，28日不少癌症病友在碧潭沿岸邊跑邊打卡拍照，希望藉此推廣運動防癌理念。