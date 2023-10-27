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李克強驚傳猝逝 醫提醒「疾病徵兆」：心臟病人別小看感冒

記者林琮恩／台北即時報導
曾任中國共產黨中央政治局常委、國務院前總理李克強，突發心臟病搶救無效，27日凌晨在上海逝世，享年68歲。（取材自新華網）
曾任中國共產黨中央政治局常委、國務院前總理李克強，突發心臟病搶救無效，27日凌晨在上海逝世，享年68歲。（取材自新華網）

中國央視新聞27日早宣布，曾任中國共產黨中央政治局常委、國務院前總理李克強，26日突發心臟病，經搶救無效，27日凌晨在上海逝世，享年68歲。台灣新光醫院周邊血管科主任吳典育表示，突發性心臟病致病原因主要分為急性心臟衰竭、急性主動脈症候群及急性肺栓塞3大類；近期升溫的流感，也是引發心肌炎、觸發心臟病的重要原因，有心臟病史民眾應更加注意。

吳典育說，急性心臟衰竭病人因為本身有心臟病史，曾發生心肌梗塞、心肌病變等，一旦發生急性心肌梗塞，若發現時間過晚，心臟已經驟停時，搶救難度高，恐需使用葉克膜維生；急性主動脈症候群屬於心臟血管疾病，急性發作時導致主動脈剝離，是心臟血管疾病常見死因；急性肺栓塞則常被誤診為心臟病而延誤就醫，患者發生血塊由右心打入肺部，導致血液無法回流至心臟而休克。

至於突發性心臟病的疾病徵兆，吳典育表示，患者若發現活動時變喘、容易呼吸困難，本來樓梯可以爬5層，變為只爬1層就很喘，或睡覺時必須坐著才能呼吸，表示心臟衰竭情況惡化。另外，流行性感冒也會導致本身心臟功能不好的病人，病情因感染惡化，出現肺積水等症狀，進一步導致病人猝死；感冒症狀緩解後，還是可能出現「繼發性心肌炎」，提醒民眾千萬不要小看感冒。

另外，吳典育說，心血管問題不一定有症狀，例如三高、抽菸的病人，在發生血管阻塞初期，只會出現偶爾胸悶的症狀，若發現發作頻率變頻繁、悶痛程度變高，每次時間超過20分鐘，即屬於「不穩定心絞痛」症狀，建議就醫檢查，由醫師評估增加藥物控制。急性主動脈症候群、馬凡氏症候群病人，一旦血壓升高容易猝死，尤其近期天氣冷熱交際，建議患者落實血壓監測，保持愉快心情，適度放鬆、避免晚睡。肺栓塞病人，則要控制血糖，同時避免久坐、久站，有三高病史者要控制飲食，嘗試戒菸。

「一旦發生急性心臟病，為避免錯誤診斷，及早就醫相當重要。」吳典育說，急性心臟病發作時，除心臟病史病人，可能備有急救用的舌下片，通常患者難以自救，盡早就醫診斷才能避免使用錯誤方式急救，反而加重病情。若患者已經倒下，周圍目擊者則應盡快啟動急救流程。至於坊間傳聞按壓人中、放血等方式，則屬偏方、不見得可行。

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