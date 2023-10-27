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長輩憂嗆咳、睡不好 應練口腔周圍肌肉控制力

記者梅緣緣／台北即時報導
若長輩睡不好，除增加罹患心血管疾病風險，白天嗜睡也有損認知功能，將提高失智風險。圖為示意圖。（本報資料照片）
若長輩睡不好，除增加罹患心血管疾病風險，白天嗜睡也有損認知功能，將提高失智風險。圖為示意圖。（本報資料照片）

不少長輩白天睡覺身體活動變少，晚上容易輾轉難眠，連帶影響情緒，甚至衍生出其他疾病。為避免長輩加速步入亞健康，近期有居家職能治療所與北市衛生局合作，推出方案課程協助延緩長輩失能。其中一名方案研發職能治療師林宜柔表示，透過教導健口操等課程，長輩可以從「口」開始訓練，可預防因嘴部肌肉無力，造成睡眠呼吸終止及嗆咳等問題。

林宜柔表示，無論是難以入睡、呼吸中止或睡睡醒醒等各式睡眠品質不佳問題，都會讓長輩在白天打瞌睡。而睡不好除增加罹患心血管疾病風險，也有研究指出，白天嗜睡有損認知功能，將提高失智風險。

她說，多數長輩出現睡眠呼吸中止，是因口腔周圍肌肉張力下降，舌頭肌力不足造成易打呼，也有可能較易嗆咳而導致肺炎。

牙齒及口腔肌肉對長輩健康影響甚巨，林宜柔指出，若長輩戴全口假牙，吃完飯後有持續配戴，口腔肌肉較不易萎縮。而現推出的「活力睡眠、笑動身心」預防延緩失能方案，則為居家職能治療所與北市衛生局合作，提供為期12周，1周1次2小時的據點課程。目前已在3個據點試辦滿8周，參與長輩滿意度最高5分，平均為4分以上。

林宜柔說，課程將教導長輩健口操等技巧，訓練嘴唇、臉頰及喉嚨肌肉。如平時早晚鼓起嘴巴1分鐘、將舌頭貼在上顎、吐出舌頭順時針轉，都能訓練口腔周圍肌力。她表示，長輩也可透過發音練習，張嘴發出「啊」、「一」、「踏」、「咖」等音，提升口腔肌肉協調力，促進身體健康。

不過對於部分長輩即便訓練口腔周圍肌肉，還是免不了會有睡眠品質不佳等問題，林宜柔建議，若有此情形，可至老年醫學科、醫院睡眠中心門診或家醫科就醫。

肌肉 醫學 心血管疾病

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