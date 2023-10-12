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頭暈走路不穩竟不是醉 壯男連假日灌10罐啤酒險「喝到掛」

記者趙容萱／台中即時報導
喝酒示意圖。（ingimage）
喝酒示意圖。（ingimage）

台灣台中56歲男子有肝硬化病史，長期酗酒的他在中秋及國慶連假期間從白天喝到晚上，每天都喝超過10罐啤酒，直到步態不穩、頭暈被帶到門診就醫，檢查後發現嚴重低血鈉，加上血液滲透壓及尿液滲透壓都偏低，確認是「啤酒性低血鈉症」，醫師警告，務必戒酒，以免危及生命。

亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師、腹膜透析室主任林軒任說明，這名男子平時幾乎每天喝超過6罐啤酒，常因此漏掉中餐，甚至醉倒連晚餐也沒吃，連續期間更是狂飲，直到就醫檢查，發現已經是嚴重低血鈉症，進一步檢查發現，診斷為啤酒性低血鈉症。

林軒任指出，鈉離子一旦過高或過低，都會產生重大影響，低血鈉者往往會有頭暈、噁心嘔吐或是肌肉無力等症狀，嚴重者甚至意識不清或昏迷，原因非常多，如心臟衰竭、腎臟病或是肝臟疾病等。

林軒任強調，根據統計，住院中有酗酒病史的患者約有17.3%可能會有啤酒性低血鈉症，致病原因主要是長期大量攝取啤酒或其他低鈉飲料，加上啤酒中的酒精具有利尿效應，在初期幾天會出現大量利尿效果，導致患者尿量暴增。

林軒任也提醒，啤酒常被視為高卡路里飲料，酗酒者甚至會偏好啤酒作為營養來源，而忽視其他更營養的食物，導致腎臟中的抗利尿激素被壓抑，尿中滲透壓急劇下降，但鈉離子依然攝取不夠，進一步加重低血鈉的形成，而啤酒性低血鈉症往往需要2至5天以上形成，端看患者酗酒程度。

林軒任建議，飲酒過量不只會造成肝硬化，也會導致低血鈉症，但因為症狀多以頭暈、走路不穩表現，往往與酒醉後行為相仿，因此常常被忽視；酗酒者務必要節制飲酒量，並保持均衡飲食，若有酗酒問題應尋求專業協助戒斷。

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