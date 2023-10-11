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植牙竟發高燒臉腫 送醫後微創取出掉落鼻竇牙根

記者李成蔭／新北即時報導
北部一名63歲的凌先生凌先生在植牙過程中，人工牙根意外掉入鼻竇。（台北慈濟醫院提供）
北部一名63歲的凌先生凌先生在植牙過程中，人工牙根意外掉入鼻竇。（台北慈濟醫院提供）

台灣北部一名63歲的凌先生凌先生在植牙過程中，人工牙根意外掉入鼻竇，導致他發燒、臉頰腫脹，趕緊送至大型醫院。台北慈濟醫院牙科部口腔顎面外科主治醫師何承翰緊急為凌先生做內視鏡手術，取出牙根。醫師建議，牙醫師在患者植牙前，應仔細評估；患者在術前也應諮詢，以減輕相關可能情況。

凌先生長期以來飽受缺牙困擾，日前他在住家附近的診所接受左側上顎多顆人工植牙手術；因他上顎骨較薄，因此在植牙手術中需要同時鼻竇增高手術。手術過程中，人工牙根意外滑入他的左側鼻竇內，趕緊轉送醫院，到院時已經發高燒，左側臉頰嚴重腫脹。

何承翰指出，上顎植牙必須在有足夠齒槽骨的情況下才能執行，若病人骨頭不夠或過薄，就需要以鼻竇增高手術補骨，再植入牙根，最後才能重建缺牙。若在植牙手術前未充分評估齒槽骨的厚度，人工牙根有可能穿過鼻竇，導致鼻竇炎或異物感；若異物掉入鼻竇又未及時處理，將有可能感染蜂窩性組織炎，要是細菌沿著鼻竇上緣進入眼眶，更不排除眼窩感染甚至失明。

何承翰提到，感染通常發生在異物掉入的三到五天內發生，凌先生的情況是一個典型的例子，臉頰在第五天開始感到腫脹和疼痛，當時到院後立即住院，並安排內視鏡微創手術，從口腔開了一個微小的切口，使用內視鏡器械成功地從鼻竇內取出了人工牙根，在鼻竇看到膿液也一併清創，康復出院後再與醫療團隊重新討論植牙的術式選擇。

何承翰強調，對於長期缺牙的患者需要植牙，牙科醫師在植牙前應仔細評估並提供相關風險的詳細解釋，並使用電腦斷層掃描確認齒槽骨的厚度，以確保選擇最適切的手術方式。

植牙後，患者也需要配合醫師的檢查，尤其是當齒槽骨與鼻竇相鄰時，如果患者有長期過敏性鼻炎或鼻黏膜增厚的情況，建議在植牙前諮詢耳鼻喉科醫師，以減輕植牙後的不適感及可能出現的併發症

台北慈濟醫院牙科部口腔顎面外科主治醫師何承翰看診示意照。（台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院牙科部口腔顎面外科主治醫師何承翰看診示意照。（台北慈濟醫院提供）

併發症 過敏

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