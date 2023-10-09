早期肺癌無聲無息 醫籲勿忘「一行為」及早揪出病變

國健署LDCT肺癌篩檢計畫，對象包括具肺癌家族史的50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；以及重度吸菸史，50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。（國健署提供）

一位70歲阿嬤，平常不抽菸，打從前幾年退休開始，平日只要是好天氣都會早起去公園運動至少1至2小時，運動後就去菜市場採買，日子過得閒適安穩。年初，子女為阿嬤安排健檢，沒有想到透過肺部低劑量電腦斷層（LDCT），在左下肺葉發現有異常病灶，出現約1.6公分邊緣不規則的毛玻璃結節，進一步檢查確認罹患肺癌。

阿嬤聽從醫師建議，盡快接受手術治療，她表示，一直以為自己身體硬朗，沒想到健檢竟意外發現自己罹患肺癌症 ，幸虧發現得早，醫師說只要手術就可將病灶切除。

肺癌發生率在十大癌症中占第二位，但死亡率已連續十幾年位居第一，有新國病之稱。台灣柏忕健康管理中心主任韋朝榮表示，肺癌初期往往沒有症狀，除非腫瘤 長在特別位置或有一定以上大小，例如靠近大支氣管或侵犯到鄰近神經，就可能久咳不癒。過往認為只要胸部X光攝影即可，但若肺部腫瘤小於2公分或生長位置剛好被骨骼、心臟或肝臟遮蔽，此時可能造成檢查盲點。

韋朝榮表示，目前國際上已證實使用低劑量肺部電腦斷層（LDCT），還檢查發現小於1公分的結節，還可在肺臟做細部切面掃描，相當於300至400張Ｘ光片，並將各層次切面掃描組成三度空間立體影像，改善傳統X光檢查的盲點問題。

不過，也因LDCT偵測敏感度高，檢查可能會發生偽陽性的機率，此時就必須依賴醫師判讀。韋朝榮表示，受檢者不需太過於恐慌，只要維持良好生活型態，遵照醫師建議定期追蹤即可。倘若後續追蹤若發現發展成早期肺癌，依照目前早期肺癌的預後，都可達到高達9成以上。