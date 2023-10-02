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更年期居家檢測組準嗎？醫：有助停經前期婦女解惑

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更年期居家檢測組準確嗎？醫師：有助停經前期婦女解惑

記者顏伶如／即時報導
婦女停經前荷爾蒙變化極大。（Getty Images）
婦女停經前荷爾蒙變化極大。（Getty Images）

驗孕產品製造商可麗藍(Clearblue)今年8月在美國推出更年期居家檢測組，上周則在非營利「更年期學會」(Menopause Society)會議發表研究報告指出，檢測組能測得與更年期相關的不同階段荷爾蒙變化。紐約時報2日報導，某些專家對居家檢測組是否準確抱持懷疑，但醫學專家說，這款居家檢測組可以發揮類似健身追蹤裝置(fitness tracker)的功能，讓步入更年期初期階段的婦女得以解惑。

馬友診所(Mayo Clinic)婦女健康中心(Center for Women's Health)副教授卡普爾(Ekta Kapoor)說，婦女完全停經之前的「更年期前期」(perimenopause)由於荷爾蒙變化極大，某個時間點驗得的荷爾蒙指數，可能與短短幾周之後完全不同，使得居家檢測組的結果變得不可靠。

不過科羅拉多大學醫學院(University of Colorado School of Medicine)婦產科教授桑托羅(Nanette Santoro)說，更年期居家檢測組可發揮類似健身追蹤裝置的功能，提供補充數據供婦女參考，對於正值更年期初期階段的婦女特別有幫助，因為這個時期的婦女即使找醫師求診，對於是否進入更年期也很難獲得具體答案。

可麗藍更年期居家檢測組不需要醫師處方，零售價格20元至30元之間，使用方法與居家驗孕產品類似，需要在10天之內完成5次尿液檢測。檢測組可以偵測濾泡刺激素(follicular stimulating hormone，FSH，又稱卵泡刺激素)是否上升，如果指數上升則代表進入更年期。

可麗藍科學及醫療事務部總監布羅德班特(Lucy Broadbent)說，居家檢測組根據生殖衰老研討會分期(Stages of Reproductive Aging Workshop，STRAW)，使用FSH指數做為判斷是否進入更年期的依據。使用荷爾蒙避孕藥或有多嚢胞性卵巣症候群(polycystic ovarian syndrome)的婦女則不適合使用這款檢測組。

在可麗藍研究中，108名年齡在45歲至60歲之間的婦女，在月經不同周期5次使用居家檢測組。統計結果發現，越接近更年期的婦女，5次檢測結果至少1次顯示進入更年期的機率越高。

檢測 健身 醫學

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