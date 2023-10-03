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是蛋蛋危機？還是蟲蟲危機？

許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）
了解肉身的脆弱點，防範於未然，同時注重養生之道，才能有好的蛋蛋與蟲蟲。（Getty Images）
了解肉身的脆弱點，防範於未然，同時注重養生之道，才能有好的蛋蛋與蟲蟲。（Getty Images）

老夫少妻，膝下猶虛。

老公：「都是妳的蛋不好！」

老婆：「我可是『國產』的蛋！新鮮的，是你的蟲蟲不好！」

老公：「40幾歲了，怎知是新鮮的，還是過期的？」

老婆：「70幾歲，蟲蟲應該不斷頭也斷尾了吧！」

到底是蛋蛋不好引起的，或是蟲蟲不好引起的，真是公說公有理，婆說婆有理，到底誰對誰非？

上天造人，由生到死，由年少到老化，事實上，就由放在人體細胞內的DNA密碼來控制的。年老了，蛋蛋品質也變不好了，年老了，蟲蟲品質也變差了。其中有個人的差異，但保養與否，卻會影響個人的蛋蛋或蟲蟲的品質。

除了關心攸關傳宗接代的蛋蛋與蟲蟲的議題之外，事實上，人能否快樂而健康的活著更為重要，沒有了健康的身體，光有蛋蛋與蟲蟲又有何用？俗語說：「皮之不存，毛將焉附？」就是這個道理。

因此注重養生之道，了解肉身的脆弱點，防範於未然，才能長治久安，也才能有好的蛋蛋與蟲蟲。而養生之道，第一就是要有充分的睡眠，生活起居正常，飲食清淡，定期運動，這些看似老生常談，但確切實行，可真不容易。

除此之外，最重要的是養成定期檢查的習慣，例如年紀大了，怕心血管疾病、怕動脈硬化、怕心肌梗塞、怕突然腦中風、怕全身器官莫名其妙長出癌症，因此有足夠的養生與健康保健的智慧，才是王道，才能過著彩色的人生，屆時不管蛋蛋好不好，是不是臭蛋，蟲蟲好不好，是不是斷頭斷尾，都不重要了。

中風 癌症 心血管疾病

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