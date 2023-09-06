我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家長不會英文 紐約公校提供免費翻譯

升息+豪宅稅衝擊 南加酒店交易量年減60%

恐有嚴重副作用 液體OK繃含「樟腦」食藥署示警「這群人」勿用

記者鄒尚謙／台北即時報導
液體OK繃通常含有「樟腦」成分，會對蠶豆症患者造成「溶血反應」，應避免使用。 （聯合報系資料照）
液體OK繃通常含有「樟腦」成分，會對蠶豆症患者造成「溶血反應」，應避免使用。 （聯合報系資料照）

民眾在家做菜料理難免會切到手，為了避免傷口碰到水貼上OK繃，卻因為不服貼，反而讓傷口泡在水裡。台灣食藥署副署長陳惠芳表示，愈來愈多民眾選用液體OK繃，雖也能夠在皮膚外提供保護，但當中成分多有「樟腦」，對蠶豆症患者來說會產生嚴重副作用，應該要避免使用。

近年來，俗稱「液體OK繃」的液體絆創膏越來越常見，陳惠芳說，液體OK繃由液體、半液狀或液體粉末混合物組成，用於覆蓋於皮膚傷口以提供外部保護，在醫療器材管理中屬於「J.5090 液體性繃帶」品項，因此在產品製造、輸入之前，需取得衛生福利部核發之醫療器材許可證，且需由具備醫療器材販賣業許可執照之業者販售。

食藥署醫粧組科長林修德表示，液體OK繃分為塗抹式、噴霧式2大類，因為液體特性適用在指尖、指關節等不規則部位，其使用目的皆為「保護」傷口，但大面積的傷口、大片擦傷、潰瘍、化膿、燙傷等傷口應避免使用，眼睛、鼻子周圍、黏膜及皮膚敏感部位也不適合使用液體OK繃。

陳惠芳說，液體OK繃主要有3大成分，分別為苯甲醇、樟腦、硝酸纖維素，藉由苯甲醇、樟腦先於皮膚傷口表面微消毒，後續硝酸纖維素快速乾燥後，形成一層透明保護薄膜，進而免於水份或細菌的侵入及刺激，因通常含有「樟腦」成分，會對蠶豆症患者造成「溶血反應」，應避免使用。

陳惠芳提醒，民眾選購此類產品時，應依照「醫材安心三步驟」，「一認」認識液體OK繃屬於醫療器材；「二看」購買時要看外盒有無標示許可證字號；「三會用」使用前要詳閱說明書，才能正確使用。

液體OK繃由液體、半液狀或液體粉末混合物組成，用於覆蓋於皮膚傷口以提供外部保護，...
液體OK繃由液體、半液狀或液體粉末混合物組成，用於覆蓋於皮膚傷口以提供外部保護，在醫療器材管理中屬於「J.5090 液體性繃帶」品項。（食藥署提供）
陳惠芳說，液體OK繃通常含有「樟腦」成分，會對蠶豆症患者造成「溶血反應」，應避免...
陳惠芳說，液體OK繃通常含有「樟腦」成分，會對蠶豆症患者造成「溶血反應」，應避免使用。（記者鄒尚謙／攝影）

關節 福利

上一則

獨居老翁輕微失智只信這名醫師 大甲李綜合醫師充當家人談心

延伸閱讀

紐約兒童誤食大麻糖果中毒病例 2年增逾2倍

紐約兒童誤食大麻糖果中毒病例 2年增逾2倍
眼藥膏點哪才對？醫：下眼瞼 避免碰到眼球

眼藥膏點哪才對？醫：下眼瞼 避免碰到眼球
幼兒米餅食安漏洞 家長轟政府踢皮球

幼兒米餅食安漏洞 家長轟政府踢皮球
太陽眼鏡不是愈黑愈好 選購注意2大重點

太陽眼鏡不是愈黑愈好 選購注意2大重點

熱門新聞

手指長度可能透露一個人的健康狀況，以及罹患疾病的風險。圖為示意圖。（Ingimage）

手指長度可看出健康狀況？手掌出現「這些現象」快就醫

2023-08-30 19:00
英國牛津大學和萊斯特大學針對1837名因感染新冠肺炎住院的病人研究顯示，大腦和肺有血栓，或許能解釋腦霧和疲勞等常見「長新冠」症狀。（美聯社）

新冠康復後腦霧、疲勞揮之不去 英研究：恐與血栓有關

2023-09-02 08:20
圖片來源 ／健康醫療網

皮膚病變是糖尿病警訊？這些症狀出現時要特別小心

2023-08-31 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

研究：祖父母定期做1件事 孤獨感減少、成就感增加

2023-09-01 01:00
聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，許多熱愛運動的民眾自覺身體健康，卻忽略有心臟疾病，因此容易導致猝死憾事發生。馬拉松示意圖。（本報資料照片）

健身、馬拉松猝死頻傳…醫師曝3大族群風險高 建議「這樣運動」

2023-09-02 18:17
圖片來源 ／健康醫療網

老覺得手不乾淨一直洗手？小心「2大疾病」上身

2023-09-01 00:30

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭