習慣用口呼吸1招檢測 醫示警：小心牙長不好「還可能變醜」

許多人常鼻塞睡不好，習慣口呼吸。（Getty Images）

你習慣鼻呼吸，還是口呼吸呢？長期使用口呼吸，恐怕對肺部健康造成危害，鼻科醫學 會理事長戴志展表示，鼻子能夠過濾粉塵外，鼻腔黏膜也能夠「殺死病菌」，用口腔呼吸會讓有害物質直接進入肺部，若自幼習慣口呼吸，也會影響牙齒發育，讓臉型發展不佳；若民眾容易鼻塞，依賴口腔呼吸，恐讓鼻胛增厚，鼻子將更無法發揮作用。

台灣鼻科醫學會20日與藥廠合作舉行「鼻之呼吸 義診園遊日」衛教活動。戴志展指出，鼻呼吸是人體最自然的氣體交換方式，能夠「過濾粉塵」，鼻腔黏膜也能夠吸附病毒、細菌，甚至破壞病菌，確保進入肺部的空氣乾淨，許多民眾有塵肺症，即因髒空氣直接進入肺部，讓氣體交換的功能變差。

鼻腔不僅有過濾功能，還能夠替空氣「加濕與加溫」。戴志展表示，環境中的空氣濕度平常約50%，即使下雨天也在90%左右，而最適合肺泡環境濕度為100%，而空氣經過鼻腔就能夠短時間內加濕，進入肺部做空氣交換時會更有效率；通常環境空氣溫度約在24度，肺部則為38至40度，鼻腔初步加溫後，經過氣管再到支氣管，才能以最高效率交換空氣，讓人精神更好。

「夜晚口呼吸，難以自覺。」戴志展說，大部分病患白天鼻呼吸都沒有問題，但晚上睡覺因為躺著血液回流，加上開冷氣睡覺，涼空氣會讓鼻胛增厚，造成鼻塞，要了解自己是不是睡覺時會不自覺口呼吸，可以睡前在嘴巴貼上透氣膠帶，若睡到一半驚醒，就是因為喘不過氣造成，是口呼吸的徵兆。

鼻科醫學會提供掌握正確呼吸的4要領：

1. 時刻提醒自己使用鼻子呼吸

2. 呼吸要緊閉雙唇，並將舌頭頂住上顎

3. 避免用力呼吸，穩定呼吸節奏

4. 如果鼻塞，盡量透過唇縫、齒縫來呼吸

因為口呼吸舌頭長期無法貼合上顎，將導致外表慢慢改變，成為暴牙、戽斗、牙齒排列不整齊等等，若要改善口呼吸的習慣。戴志展建議，平常就要養成運動習慣，良好的運動能夠讓交感、副交感神經活絡，讓鼻胛容易腫脹的狀況改善；若放任口呼吸更可能造成睡眠呼吸中止症、扁條線肥大，更容易因為腦部缺氧，連帶損及其他器官。