不想「激情過後」變醜 醫籲七夕嘿咻前後注意這事

電子顯微鏡下的猴痘病毒。（美聯社）

後天（22日）就是七夕情人節，愛侶們常免不了「纏綿」慶佳節，但醫師此時老話重提，呼籲要戴保險 套，另也可在性愛48小時前PrEP（暴露愛滋病毒前預防性投藥），降低染愛滋機率，此外，若危險性愛後身體冒出紅疹，一定要快就醫，因這有可能是染上猴痘 ，即使痊癒，身體仍恐留下凹凸不平的痘疤，「致死率雖低，但致醜率是有的。」

台灣泌尿專科醫師蘇信豪表示，要預防性病，性愛時應戴保險套，只是使用保險套，也不可能百分之百防護，因套子也不可能套住整根陰莖，根部潰瘍流出的分泌物，甚至口交，也可能因接觸病原而染病。

在預防愛滋方面，蘇信豪指出，也可透過PrEP降低染病機會，可每日服用，或在有性愛需求前服用。據疾病管制署資料，性行為活躍者不論男女，都可每日服用PrEP來預防染愛滋；若預期48小時內有曝露愛滋的風險者，也可依醫囑三分個時段，在性愛前服用共4顆PrEP藥物，但後者預防法僅適用男性。

除愛滋外，猴痘是新興可透過性行為等親密接觸傳染的疾病，蘇信豪表示，猴痘可能藉性行為、口交等親密接觸傳播，被感染者發病初期可能出現全身紅疹、發燒，有危險性行為且出現上述病徵者，應注意染病可能。

蘇信豪指出，要預防猴痘，可預先接種公費疫苗 來防範。根據疾管署資料，有多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者與曾罹患性病者都是擴大猴痘疫苗接種的對象。

據疾管署資料，2022年5月猴痘疫情開始至當年12月，全球感染猴痘的8萬多個病例中，有65 人死亡，多數症狀輕微，以美國為例，3萬名猴痘個案中，僅32名死亡，致死率0.1%。

蘇信豪說，猴痘致死率雖然很低，但致醜率是有的，若在危險性行為後，身體冒出紅疹，一定要快就醫，因這有可能是染上猴痘，即使痊癒，身體仍恐留下凹凸不平的痘疤，因而變醜。