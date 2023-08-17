我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個秘密

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

美研究：握力下降 失智風險增14%到16%

記者游振昇／台中即時報導
有研究指出，保持良好的握力，可讓手臂更結實，還可能是防止失智症和腦功能衰退的關鍵。（World Gym提供）
有研究指出，保持良好的握力，可讓手臂更結實，還可能是防止失智症和腦功能衰退的關鍵。（World Gym提供）

美國醫學會期刊「JAMA」發表一項探討肌力與失智風險的關聯性，研究結果發現，握力下降、失智風險增加；其中握力每降低5公斤，男性罹患全因性失智的風險增加16%、女性則增加14%。鍛煉握力、預防失智，World Gym專業訓練教官Jacko，教導訓練握力3字訣「張、捏、握」，保護大腦。

許多人為了健康為重視飲食和運動，運動是為了鍛鍊肌肉、增加肌力，遠離肌少症，多數人以訓練核心、臀部、四肢為主。

美國醫學會期刊「JAMA」發表一項探討肌力與失智風險的關聯性，研究人員於2006到2010年期間，對19萬406名受試者測量握力。研究結果發現，握力下降、失智風險增加；其中握力每降低5公斤，男性罹患全因性失智的風險增加16%、女性則增加14%。

鍛煉握力、預防失智，World Gym專業訓練教官Jacko，教大家訓練握力3字訣「張、捏、握」，保護大腦。

「張」：將橡皮筋套在5根手指的第2指節處，用手指、手掌發力，將橡皮筋盡所能撐到最大，停頓1～2秒後，再慢慢收合手指，重複動作。

「捏」：選擇重量適宜的槓片，用手指單手「捏住」槓片，維持6到12秒，再換手動作，能有效的訓練到大拇指的力量。

「握」：將槓鈴插入地雷管，放上適合自己重量的槓片，再用一條毛巾套住槓鈴。雙腳橫跨槓鈴並與肩同寬，雙手抓住毛巾兩端。身體微微向前傾、膝蓋微彎，吐氣時抓起毛巾，讓槓鈴往身體方向靠近，稍作停頓再回到起始位置。

失智 醫學 肌肉

上一則

「山道猴子」慘被綠 醫點現代人通病「追求立即滿足感」

延伸閱讀

研究：每天半匙橄欖油 失智死亡風險降28%

研究：每天半匙橄欖油 失智死亡風險降28%
7旬翁迷路連自己都認不得 失智長者3招防走失

7旬翁迷路連自己都認不得 失智長者3招防走失
研究：常吃橄欖油 失智死亡風險降28%

研究：常吃橄欖油 失智死亡風險降28%
較可能認知衰退的人 靠這小裝置可把失智風險減半

較可能認知衰退的人 靠這小裝置可把失智風險減半

熱門新聞

高血壓、高血脂「7大飲食禁忌」一次看。（取材自ingimage）

7禁忌飲食 高血壓別碰

2023-08-15 02:00
新冠變種病毒EG.5的感染人數大增；圖為示意圖。（路透）

新冠還沒結束 新變種病毒「艾瑞斯」傳染力強

2023-08-10 21:42
研究顯示，新冠疫病大流行的頭2年，40歲以下確診患者心臟病發病率有增加趨勢。（美聯社）

研究：確診新冠增加40歲以下心血管疾病風險 長新冠恐荼毒好幾代

2023-08-15 22:31
陳煜提醒，罹患尿道炎後會出現尿急、頻尿，甚至排尿會有刺痛感、灼熱感等，建議應就醫治療。（Getty Images）

網傳妙齡女子隨地解放「沒有擦」醫：這情形就可以

2023-08-13 03:27
益生菌別與抗生素同時服用，否則益生菌尚未抵達腸胃道，就被抗生素全部殺光，失去效果。（本報資料照片）

好菌被殺光光 益生菌、抗生素不能一起吃

2023-08-11 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

性伴侶多才會感染HPV？ 專家破解HPV迷思

2023-08-11 01:15

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下