「山道猴子」慘被綠 醫點現代人通病「追求立即滿足感」

YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」爆紅，主角因喜歡玩擋車、跑山，為了追求更好的設備、伴侶，不斷信貸借款，導致經濟困頓。（取材自YouTube）

近日YouTube頻道「Eric Duan」創作短篇動畫「山道猴子的一生」爆紅，講述年輕男主角為了找到在朋友間的優越感，買重機改車、與女友的感情糾葛的故事，最後悲劇收場。影片反映當今社會縮影，包括有人玩車為了炫耀、借非法信貸造成負債、超商 店員低薪生活、網紅社群流量利弊、感情及友情處理EQ問題等。精神科醫師也做出3提醒，包括自信應從內部來而非外部、適時自我肯定、人際關係應以誠相待而非炫耀。

台灣三軍總醫院研究副院長、精神醫學 部主治醫師葉啟斌表示，青少年時期大多是追求自我認同階段，在學生時代過程，多半只被教導在學業上追求自我認同，但除了學業外，也可能想追求被同儕的崇拜感，加上近年教育 多元化，若本身有許多才藝，也會被認為是自我肯定、自我超越或自我挑戰的方式，來達到追求自我。

影片來源：YouTube

葉啟斌說，國中、高中階段的孩子，較難用自己設定目標的方式自我挑戰，大多是由家長安排，上了大學後有機會打工賺錢，獲得經濟自主權，此時就會想要設立自己的目標。而大學生在選擇目標時，大多傾向「原始滿足感」，像是影片主角買重機享受快感、交往女神等級女友等，包括性層面及外觀、容貌可向人炫耀，能讓他獲得立即滿足，不會選擇「中長程目標」，像是創志工服務隊準備1年後前往蒙古服務。

葉啟斌表示，青少年因為經濟因素，加上沒有團隊的幫忙，也不知道用什麼方法，較難會設定中長程目標，因此多半以短程目標優先考量，包括「自我」、「立即」、「滿足本能」因素，這也是現代人有機會做選擇時，較優先考量的選項。

影片男主角貸款買重機，加上為了討好正妹女友，幫女友付錢買重機，後續卻遭背叛，導致心靈受創，且背了一身負債，遇到下一任女友後，擺脫不了前段陰影，不斷懷疑猜忌，導致新女友也受不了提分手。

葉啟斌對此給出三個提醒。第一，自信應該從本身而來，許多人的自信是來自外部行為，包括臉書、IG獲得大家關注、按讚等，恐影響價值觀偏差，當滿足不了別人，恐會放棄自我，覺得自己一事無成，甚至憂鬱症。他提醒青少年，應該多多自我察覺，了解自我內心動機，做任何事情「是我自己想要做，而不是為了獲得別人肯定」，了解自己的期望並挑戰、突破而獲得滿足，完成自我追求，從內心動力出發比較實在。

第二，對自己提出期望時，也可以自我肯定。雖這個社會期待每個人都有雄心壯志，似乎要買大房子、開跑車才是幸福，但呼籲年輕人不要被社會教育的外表騙了，應該設定自己的目標，並每天自我肯定，包括好好喝杯茶、跟父母聊天、自己跑步運動，快樂的來源不是只有金錢或外表，生活中小事也可以堆疊快樂及滿足。

第三，人際連結應以誠相待，男生去追女生不是為了炫耀，而是真誠想要與對方交往，互相了解、珍惜陪伴，不是把女友拿來炫耀。