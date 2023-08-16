寶寶狂哭怎麼辦？醫生達人提醒：新生兒照護首重清潔

新生兒照護首重清潔，選擇醫療級及無添加的乾濕兩用紗布巾。（柔仕Roaze提供）

對於許多新手父母來說，有了小寶寶，是生命的喜悅，但也因為還不會說話的新生兒，常常用哭聲表達情緒，卻會讓找不到原因的父母，覺得心很累，達人與醫師們就提醒，新生兒的哭聲中，除了肚子餓，或是尿布該換了以外，最重要是重視清潔，因為只要清潔不當，就容易讓小寶寶感覺不舒服，當然會以哭聲來反應。

其中，新生兒常用的尿布，因為小寶寶的肌膚柔嫩， 加上汗腺並不發達、體溫調節機制不佳，皮膚時常冒油或起汗疹，就容易有皮膚炎，馥御產後護理之家護理長王君慈指出，新生兒的肌膚清潔，要以清水洗屁屁為主，避免含皂清潔用品，或是有化學添加的濕紙巾清潔。市面上就有柔仕乾濕兩用紗布毛巾，方便清水洗淨後使用，若是要隔絕尿素，則可以使用凡士林。

至於新生兒的口腔清潔也要注意，避免使用洗澡水來清潔， 陳品翰牙醫師指出，小寶寶清潔口腔，要以飲用水搭配紗布巾清潔，避免奶垢停留，甚至口腔出現問題。