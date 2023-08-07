我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指漲逾400點 史指那指中止4連跌

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

蔣萬安快來看 中醫師提醒：閃到腰後切忌「這麼做」

記者鄒尚謙／台北即時報導
楊宗翰表示，閃到腰前1至3天的急性期可用「護腰」保護，但最天然的護腰仍是「肌肉」，因此肌肉訓練才是預防的最佳方式。（記者林麗玉／攝影）
楊宗翰表示，閃到腰前1至3天的急性期可用「護腰」保護，但最天然的護腰仍是「肌肉」，因此肌肉訓練才是預防的最佳方式。（記者林麗玉／攝影）

台北市長蔣萬安因為抱小孩導致閃到腰，7日出席活動時表示，因為二寶、三寶愈來愈重，導致抱孩子的時候一不小心就導致腰部受傷。中醫師楊宗翰表示，腰會閃到多因為「久坐」導致骨盆肌肉緊繃，但肚子無力前後肌肉失衡，一旦施力角度不對，就會導致肌肉急性拉傷；不過，切記閃到腰的前1至3天，「不宜進行推拿、按摩」，否則肌肉發炎情形恐更加嚴重。

日常生活姿勢若不正確，容易導致肌肉拉傷，若為腰部損傷則是俗稱的「閃到腰」，但閃到腰並非老人家的專利。楊宗翰表示，腰閃到主要是「骨盆周遭肌肉的急性傷害」，近期才有2位病患前來就診，分別因為打噴嚏、彎腰拿東西導致，都是30歲左右的青壯年族群。

「2位患者閃到腰的共通點為『久坐』。」楊宗翰說，患者因為工作長期坐在辦公桌前「固定姿勢不動」，導致骨盆周遭肌肉緊繃，尤其當後側肌肉過緊，但前方的腹部肌肉無力，導致「身體前後肌肉張力失衡」，只要施力角度不對，輕微的刺激就會導致肌肉急性拉傷，也就是所謂的閃到腰，而腰椎盤突出也容易導致肌肉緊繃。

楊宗翰說，民眾閃到腰時「不建議揉」，由於急性拉傷時，肌肉處於痙攣狀態，正在發炎、紅腫、熱痛，若施加外力會讓症狀更加嚴重，因此不宜去推拿、按摩等。

楊宗翰建議，閃到腰後需要多休息，睡覺時以「側臥」方式，患部朝上避免壓到受傷的肌肉再次刺激；若工作關係無法休息，則建議坐的時候加上腰墊支撐腰部，搬東西則注意姿勢，避免彎腰搬重物，可善用下肢的肌力，採取蹲下取物的姿勢進行搬運。

「若每一兩個月就閃到腰一次要特別注意。」楊宗翰說，若腰部肌肉頻繁拉傷，得注意是否為「身體結構歪掉」，可能骨盆、腰椎歪斜，讓肌肉活動不正常，長期下來都處於發炎、緊繃狀態，在急性期過後應積極就醫，針對結構性問題進行調整。

楊宗翰表示，中醫在處置治療閃到腰時，會先分辨患者是「急性拉傷」還是「慢性痠痛」。急性拉傷的前1至3天，不會針對疼痛點施加強烈刺激，會優先透過電療、針灸鬆解患部周邊的肌肉，讓肌肉不會持續拉緊造成疼痛；若為肌肉組織沾黏導致的「慢性痠痛」，則透過針刀、針撥方式緩解肌肉組織的壓力。

「老人家要注意保暖，」楊宗翰建議，肌肉會隨著溫度熱漲冷縮，吹冷風一定會喪肌肉收縮，長輩出汗後避免立刻進入冷氣房，或直接吹冷風；而勞動密集的藍領工人，流汗後則要注意補充水分、電解質，可降低肌肉痙攣、抽筋的風險。

閃到腰前1至3天的急性期可用「護腰」保護，但最天然的護腰仍是「肌肉」，因此肌肉訓練才是預防的最佳方式。楊宗翰表示，久坐的上班族通常背部肌肉緊繃，可以訓練腹部肌肉，抬腿、空中腳踏車都可以在家自我訓練，讓前後的肌肉恢復平衡；同時，每坐30至40分鐘就起身動一動，即使只是晃一晃腰幾秒鐘，達到動作多樣性，就可避免肌肉沾黏。

蔣萬安在卡努颱風來襲時，腰已經相當不舒服，蔣萬安是忍痛主持防颱會議，媒體也捕捉到...
蔣萬安在卡努颱風來襲時，腰已經相當不舒服，蔣萬安是忍痛主持防颱會議，媒體也捕捉到蔣萬安當時要坐下時，還要扶一下椅背才坐得下去。（記者林麗玉／攝影）

肌肉

上一則

5歲女童二周內食慾增體重卻降3公斤 醫驚：患第一型糖尿病

延伸閱讀

颱風假KTV包廂全被訂光...台北市長：請避免外出

颱風假KTV包廂全被訂光...台北市長：請避免外出
北流1.9億爭議款 蔣萬安拍板墊付

北流1.9億爭議款 蔣萬安拍板墊付
雙城論壇敲定8月下旬3天2夜 蔣萬安評估將赴上海出席

雙城論壇敲定8月下旬3天2夜 蔣萬安評估將赴上海出席
會李顯龍、黃循財？蔣萬安訪星「見到該見的人」

會李顯龍、黃循財？蔣萬安訪星「見到該見的人」

熱門新聞

情境示意圖。（Ingimage）

男性十大危險生活型態曝光 看看你的老爸中了幾項

2023-08-07 05:11
維生素含有對抗發炎的化合物，從天然食物中攝取更好。（本報資料照片）

6種維生素 對抗身體發炎

2023-08-02 02:00
台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國、台灣家庭醫學醫學會邀請金鐘影帝陳亞蘭、台大醫院家庭醫學部主任程劭儀以及恩主公醫院院長黃信彰共同宣導及早預防皮蛇危害。（記者李青縈／攝影）

每三人就有一人皮蛇上身 疼痛堪比生產 6高風險族群留心

2023-08-04 17:51
醫師顏啟華（左二）建議，40歲以後要積極養肌，均衡飲食很重要，右二為81歲陳姓老翁因肌力增加，能靠助行器行走。（記者趙容萱／攝影）

40+增肌只吃肉是不夠的 醫曝：肌少危機常少吃這1項

2023-08-01 04:56
萬華名店「艋舺阿龍炒飯」去年無預警停業後，如今傳出老闆阿龍已癌逝。（取材自艋舺阿龍炒飯專門店臉書粉絲團）

油煙+抽菸阿龍炒飯老闆肺癌逝 醫：愛吃醃漬品也易癌變

2023-08-05 18:23
World Gym示範靠牆深蹲，分解動作。（World Gym提供）

英國研究這運動降血壓 健身教練示範

2023-08-02 05:01

超人氣

更多 >
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜
李玟被爆生前遭Bruce趕出家門 二姊李思林受不了這樣說…

李玟被爆生前遭Bruce趕出家門 二姊李思林受不了這樣說…
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看