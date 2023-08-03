我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

容納庇護客 紐約市府考慮中央公園

高收入退休族 積蓄為中產10倍

男性也有產後焦慮 專家點2原因：父親角色轉換、對未知充滿恐懼

記者許政榆／台北即時報導

對於剛升格當新手父親的男性朋友來說，內心壓力不小。根據國外研究顯示，不只女性有產後憂鬱，有將近五分之一的新手爸爸也會有憂鬱症狀，男性會產生壓力與焦慮、憂鬱等負面情緒，大多來自未知、不了解父親角色的擔憂。

英國倫敦國王學院護理和助產學院學者進行系統回顧研究，日前發表於《JBI EVIDENCE SYNTHESIS》期刊。研究以351位新手父親為對象，追蹤從懷孕開始到寶寶出生一年內，轉變成父親的過程其心理健康和幸福感的經驗與需求，整合出7項結果，包括：1.新手父親的認同，2.新手父親的競爭挑戰，3.負面情緒和恐懼，4.壓力和因應，5.缺乏支持，6.新手父親的需要，7.新手父親的積極面。

研究結果顯示，影響初為人父者在角色過渡期間心理健康和幸福感的3個主要因素，為「父親身份認同的形成」、「父親角色的競爭與挑戰」，以及「與此身份相關的負面情緒和恐懼」。研究指出，父親們常以「否認」或「逃避」來因應壓力，尤其當缺乏適當資源、資源及專業人員認可時，如果有伴侶的支持，以及做好對父親角色的準備，有助於父親在過渡期做更的調適，以及更佳的心理健康。

國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，根據一項系統性文獻回顧指出，約有2.4%至18%的父親會有產後焦慮症狀，父親角色壓力來源，可能是由內、外在多重壓力的作用。而2023年的一項研究也指出，針對父親的心理健康，至今仍然被低估，他提醒，「家庭成員增加」本質是一個家庭事件，尤其華人社會，男性的心理健康更需要家人、親友及社會更細心觀察與陪伴。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，根據一項由瑞典隆德大學發布的研究指出，不光是女性有產後憂鬱，將近五分之一的新手爸爸也會有憂鬱症狀。從上述研究可以發現，男性會產生壓力與焦慮、憂鬱等負面情緒都源自於對「未知」、「父親角色」資訊的不夠了解與擔憂，建議男性朋友在伴侶懷孕時，就共同學習「父親角色」的知識，像是上網查閱或請教有經驗的人、一起上媽媽教室，主動詢問伴侶的需求，多一些了解，就能減少初為人父的不安與恐懼。

研究也顯示，男性適應新角色的過程，會採用抽菸、延長工作時間這種否認或逃避的活動來因應，但這可能會造成更多的衝突與壓力。建議男性朋友可採取三個方式來因應：

1.建立有效的紓壓習慣，例如運動。

2.安排適切的獨處時間，到戶外走動至少20分鐘或是從事自己喜歡的興趣。

3.接受與尋求幫助，讓別人知道自己需要協助，並不是「示弱」而是獲得協助的開始。

葉雅馨提醒，伴侶和身邊親友要對新手父親展現支持與關心，讓他們感受到自己的存在和重要性，能夠彼此合作與理解，度過育兒的挑戰。

心理健康 憂鬱症 瑞典

上一則

異位性皮膚炎長期用類固醇 竟引發年輕型白內障

延伸閱讀

2023年大學入學配額大解密 配額專家+轉學+策略性實習安排

2023年大學入學配額大解密 配額專家+轉學+策略性實習安排
專家手把手教授精準選課 以加權課程突顯申請優勢

專家手把手教授精準選課 以加權課程突顯申請優勢
惠譽降美債評級 中專家：顯示危險性 恐致更大金融海嘯

惠譽降美債評級 中專家：顯示危險性 恐致更大金融海嘯
申請頂尖私校 專家分享訣竅

申請頂尖私校 專家分享訣竅

熱門新聞

前文建會主委鄭淑敏。（聯合報系資料照片）

「兩岸密使」中視前董座鄭淑敏跌倒猝逝 9招長者防跌保命

2023-07-27 05:06
維生素含有對抗發炎的化合物，從天然食物中攝取更好。（本報資料照片）

6種維生素 對抗身體發炎

2023-08-02 02:00
「吃到飽」（Buffet）要吃得好又不傷身，醫師建議選擇原型食物。（本報資料照片）

吃對順序不傷身 醫曝吃到飽「最佳進食攻略」

2023-07-26 02:10
醫師顏啟華（左二）建議，40歲以後要積極養肌，均衡飲食很重要，右二為81歲陳姓老翁因肌力增加，能靠助行器行走。（記者趙容萱／攝影）

40+增肌只吃肉是不夠的 醫曝：肌少危機常少吃這1項

2023-08-01 04:56
圖片來源 ／健康醫療網

牛奶是「生鏽的脂肪」？會導致癌症？專家破解7大迷思

2023-07-29 01:00
圖片來源／健康醫療網

私密處反覆發炎 竟是親密伴侶傳染惹禍

2023-07-28 00:20

超人氣

更多 >
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成
杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事

杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事