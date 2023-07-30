我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州空軍工程師將無線電設備帶回家 危及17處設施通訊

加州房貸月付4332元 創新高

颱風來襲竟好發這疾病 醫：做好3件事格外重要

記者沈能元／台北即時報導
颱風來襲前後二至三天，為鼻過敏好發時期，目前患者人數已增二成，如何在這二至三天期間做好過敏預防措施，格外重要。示意圖。（本報資料照片）
颱風來襲前後二至三天，為鼻過敏好發時期，目前患者人數已增二成，如何在這二至三天期間做好過敏預防措施，格外重要。示意圖。（本報資料照片）

杜蘇芮颱風遠離之後，卡努颱風接力生成，可能影響台灣。臨床醫師觀察，颱風來襲前後二至三天，為鼻過敏好發時期，目前患者人數已增二成，如何在這二至三天期間做好過敏預防措施，格外重要，建議做好三件事情，避免颱風過後，鼻過敏一發不可收拾。

專長過敏氣喘領域的新北市立土城醫院院長黃璟隆說，颱風來襲前後二至三天，濕度明顯上升，並於帶來許多空氣汙染物質，若有鼻過敏病史者應盡量不要外出，即使外出也要戴上口罩，以防吸入容易刺激鼻腔粘膜的空汙物質，進而引發過敏。重要的是，現在有三件事情必須做好。

第ㄧ、除濕：颱風來襲前後，空氣濕度上升，爲避免住家黴菌、塵蟎等過敏原孳生，尤其是常活動的客廳、臥室，甚至不常開啟的儲物間等，應開啟除濕機除濕，並將相對濕度設定為55%，減少過敏原，降低鼻過敏發生機會。

第二、洗衣：杜蘇芮颱風剛走，降雨趨緩，趁著不下雨的空檔，把髒衣服拿出來洗，特別是有被雨淋濕的衣物，以防塵蟎孳生。洗衣服時，應用55度的熱水浸泡約10分鐘，以利殺死，目前有些洗衣機可以設定水溫，不然就是要自行燒水浸泡後清洗。

洗完衣服，務必涼在通風處，或是用烘衣機烘乾，烘乾溫度同樣設在55°C，就能有效殺死塵蟎，避免再穿衣物時，誘發鼻過敏。

第三、備藥：居家平時應備好鼻噴劑、抗組織胺藥物，如果有輕微流鼻水、打噴嚏等過敏症狀時，可以先行用藥；氣喘病史者也應備好吸入型類固醇，以備不時之需。但若已有嚴重流鼻水、打噴嚏、氣喘等症狀，最好就醫治療。

黃璟隆表示，如果能做到此三件事情，不論是在颱風來臨或離開後，都能遠離鼻過敏保有健康。

杜蘇芮颱風遠離之後，卡努颱風接力生成，可能影響台灣。示意圖。（本報資料照片）
杜蘇芮颱風遠離之後，卡努颱風接力生成，可能影響台灣。示意圖。（本報資料照片）

過敏 口罩 空氣汙染

上一則

醫藥百科／9歲童瞼長2硬塊 免疫球蛋白G4相關性罕見基因變病

下一則

AI破壞式創新勢不可擋 看診前可先LINE給虛擬個管師

延伸閱讀

美宣布軍備援台後 中發布福建演練直升機掠海對島打擊

美宣布軍備援台後 中發布福建演練直升機掠海對島打擊
杜蘇芮餘威未消 颱風「卡努」朝浙江靠近、逐漸增強中

杜蘇芮餘威未消 颱風「卡努」朝浙江靠近、逐漸增強中
北京故宮、天安門臨時關閉 「大暴雨」襲京津冀等地

北京故宮、天安門臨時關閉 「大暴雨」襲京津冀等地
颱風「杜蘇芮」重創福建 莆田等地一夜淹成威尼斯

颱風「杜蘇芮」重創福建 莆田等地一夜淹成威尼斯

熱門新聞

「吃到飽」（Buffet）要吃得好又不傷身，醫師建議選擇原型食物。（本報資料照片）

吃對順序不傷身 醫曝吃到飽「最佳進食攻略」

2023-07-26 02:10
飲食如果失衡，常吃高油脂或高普林食物的人，容易導致尿酸、膽固醇過高；圖為示意圖。(Getty Images)

膽固醇反覆超標 不是吃蛋造成的

2023-07-24 02:00
前文建會主委鄭淑敏。（聯合報系資料照片）

「兩岸密使」中視前董座鄭淑敏跌倒猝逝 9招長者防跌保命

2023-07-27 05:06
優格富含好菌，是一種含有益生菌培養物的發酵食品，可以刺激多巴胺分泌降低壓力。（取材自Shutterstock）

吃優格好處多 護腸道、減重...還能帶來好心情

2023-07-25 02:00
牙敏感痠痛情境示意圖。（Ingimage）

牙敏感整張臉皺成一團 牙醫師曝「牙齒哭泣」四大食物

2023-07-24 05:04
（圖：健康醫療網提供）

「尿失禁」造成社交困擾 4種治療方式可解

2023-07-24 01:45

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸