颱風來襲竟好發這疾病 醫：做好3件事格外重要

颱風來襲前後二至三天，為鼻過敏好發時期，目前患者人數已增二成，如何在這二至三天期間做好過敏預防措施，格外重要。示意圖。（本報資料照片）

杜蘇芮颱風遠離之後，卡努颱風接力生成，可能影響台灣。臨床醫師觀察，颱風來襲前後二至三天，為鼻過敏 好發時期，目前患者人數已增二成，如何在這二至三天期間做好過敏預防措施，格外重要，建議做好三件事情，避免颱風過後，鼻過敏一發不可收拾。

專長過敏氣喘領域的新北市立土城醫院院長黃璟隆說，颱風來襲前後二至三天，濕度明顯上升，並於帶來許多空氣汙染 物質，若有鼻過敏病史者應盡量不要外出，即使外出也要戴上口罩 ，以防吸入容易刺激鼻腔粘膜的空汙物質，進而引發過敏。重要的是，現在有三件事情必須做好。

第ㄧ、除濕：颱風來襲前後，空氣濕度上升，爲避免住家黴菌、塵蟎等過敏原孳生，尤其是常活動的客廳、臥室，甚至不常開啟的儲物間等，應開啟除濕機除濕，並將相對濕度設定為55%，減少過敏原，降低鼻過敏發生機會。

第二、洗衣：杜蘇芮颱風剛走，降雨趨緩，趁著不下雨的空檔，把髒衣服拿出來洗，特別是有被雨淋濕的衣物，以防塵蟎孳生。洗衣服時，應用55度的熱水浸泡約10分鐘，以利殺死，目前有些洗衣機可以設定水溫，不然就是要自行燒水浸泡後清洗。

洗完衣服，務必涼在通風處，或是用烘衣機烘乾，烘乾溫度同樣設在55°C，就能有效殺死塵蟎，避免再穿衣物時，誘發鼻過敏。

第三、備藥：居家平時應備好鼻噴劑、抗組織胺藥物，如果有輕微流鼻水、打噴嚏等過敏症狀時，可以先行用藥；氣喘病史者也應備好吸入型類固醇，以備不時之需。但若已有嚴重流鼻水、打噴嚏、氣喘等症狀，最好就醫治療。