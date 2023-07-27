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花蓮淹水斜坡變水道 醫：踏汙水恐染病 但颱風可驅感冒

記者陳雨鑫／台北即時報導
網路瘋傳花蓮美崙田徑場的斜坡因大雨成滑水道，一群球隊學生把淹水滑水道當水上世界設備遊憩。（取材自YouTube）
網路瘋傳花蓮美崙田徑場的斜坡因大雨成滑水道，一群球隊學生把淹水滑水道當水上世界設備遊憩。（取材自YouTube）

颱風杜蘇芮挾帶大雨，台灣花蓮市區3天累積雨量達近400毫米，網路瘋傳花蓮美崙田徑場的斜坡因大雨成滑水道，一群球隊學生把淹水滑水道當水上世界設備遊憩。開業耳鼻喉科醫師周慶明說「超危險」，淹水的水質混濁，混雜多種細菌，不管大人小孩，當免疫力不佳，且皮膚有傷口，細菌就可能會入侵感染，嚴重可能會引發蜂窩性組織炎。

基隆市已故前市長許財利，2002年因象神颱風造成基隆西定河淹水，他涉水勘災，本身有糖尿病加上皮膚有傷口，導致勘災後，左腳掌感染，引發蜂窩性組織炎住院，後續嚴重到截除腳趾頭才得以控制住病情。

影片來源：YouTube

不只是颱風，極端氣候容易發生強降雨，淹水機率遠高於過去。周慶明說，淹水時千萬不要涉足在水中，學生把淹水的斜坡當滑水道滑「風險真的很高」，淹水混雜水溝、馬路、空氣的髒汙等，只要身體有傷口，就可能感染，特別是免疫力不佳的民眾，更需要注意；如果不小心踩踏到淹水的髒水，返家後一定要盡速用清水清洗。

網紅醫師黃軒於臉書粉絲頁提醒，颱風天帶來大雨，雨天外出容易淋濕，也容易發生感冒、誘發關節炎，或是皮膚過敏等。周慶明說，颱風天後感染性疾病反而會減少，空氣中的病毒，隨大雨落在水中，空氣也被清掃過一遍，反而呼吸道感染的機率會減少，同時也減少皮膚過敏原的刺激，除非是恰好在花粉散播的季節，因花粉症過敏者，才有可能因颱風讓皮膚過敏嚴重。

不過，近期本土登革熱嚴峻，颱風過後須格外關注病媒蚊孳生，飲食也得建議，水需要徹底煮沸，減少吃生冷食物，周慶明表示，颱風後，水源可能會受到汙染，也提醒民眾注意。

過敏 免疫力 糖尿病

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