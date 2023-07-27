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「兩岸密使」中視前董座鄭淑敏跌倒猝逝 9招長者防跌保命

記者許政榆／台北即時報導
前文建會主委鄭淑敏。（聯合報系資料照片）
前文建會主委鄭淑敏。（聯合報系資料照片）

78歲的中視前董事長、台灣文建會前主委鄭淑敏，26日凌晨在華盛頓家中摔倒，傷及頭部，急救無效失去生命跡象，資深媒體人周玉蔻、網友楊朵等人皆於臉書發文悼念。鄭淑敏一生充滿傳奇，因卓越的經營成功讓中視晉身上市公司，也是第一位女性國際艾美獎傑出經營獎得主，更是已故總統李登輝時代有名的「兩岸密使」。據調查，跌倒是造成老人事故傷害的常見危險行為，尤其超過一半的跌倒地點皆發生在室內。

根據2017年國民健康訪問調查，65歲以上長者約每6人就有1人在一年內發生跌倒經驗，且每12個長輩就有1個曾經因為跌倒而就醫，跌倒發生後，會造成身體不適、疼痛、生活品質變差、生活依賴及心理上懼怕跌倒的壓力，若嚴重跌倒會造成長期臥床甚至死亡，根據衛福部2020年死因統計，跌倒是65歲以上長者事故傷害死亡原因的第2位。

長者常見的跌傷地點，有52%發生在室內，包括臥室、客廳、浴室；有48%發生在室外，其中以街道或路邊、公園或運動場排行前2名，長者跌傷的主因則依序為，滑倒或絆倒、失去平衡或頭昏及碰到或撞上物品或人。馬偕紀念醫院急診醫學部主任簡定國曾表示，長者因跌倒送醫的常見受傷部位，包括頭部撕裂傷、胸部挫傷，以及手腕、髖部骨折等。他提醒，若長輩不幸跌倒時，不要馬上扶他起來，避免造成二次傷害。

長者因為視力、聽力、肌力、平衡感等身體功能下降，行動較不容易，容易跌倒，國健署呼籲長者及家屬，防跌要從生活小細節做起，規律運動、維持居家環境及用藥安全，「長者防跌妙招手冊」也提供9項建議：

1.光線要明亮。

2.電線靠牆收。

3.地板保持乾燥。

4.移除平日活動路線上的雜物。

5.浴室加裝扶手。

6.確保樓梯扶手穩固。

7.選擇合適的鞋子及輔具。

8.下床、起身要緩慢。

9.看醫生時，將正在吃的藥的藥單或藥袋帶去給醫生看。

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