我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

曼哈頓爆血案 20歲男遭多人捅胸

牙敏感整張臉皺成一團 牙醫師曝「牙齒哭泣」四大食物

記者沈能元／台北即時報導
牙敏感痠痛情境示意圖。（Ingimage）
牙敏感痠痛情境示意圖。（Ingimage）

夏天炎熱，很多人吃冰消暑，但一吃冰就感覺牙齒痠軟，當心是牙敏感所致。牙醫師劉馥萱在臉書表示，正常情況下，牙齒有琺瑯質保護，不會造成牙敏感，但如果吃的食物造成「牙齒酸蝕」，或吃的方式破壞了琺瑯質，均可能引起牙敏感，因此，包括吃冰，容易引起牙敏感痠痛的食物共四種，民眾須多加注意。

劉馥萱說，引發牙敏感原因為琺瑯質遭到破壞，使得琺瑯質下層的牙本質暴露，讓牙齒內部神經容易接觸到外界刺激，像是冰、熱、震動、氣流、摩擦等，都可能引起牙齒一陣酸軟，而琺瑯質遭到破壞的原因很多，包括吃的食物引起「牙齒酸蝕」就是原因之一。

劉馥萱指出，牙齒酸蝕初期，牙齒可能偶爾局部痠痛，對冷、熱食品偶爾會有劇痛、牙齒變黃，但琺瑯質會漸漸失去光澤和紋理，最後演變成牙本質和牙髓神經暴露，會引致牙齒敏感。

劉馥萱說，引起牙敏感的食物，共有四種：

橘子：柑橘類的水果比較酸，酸性食物更容易破壞琺瑯質，造成牙敏感，建議吃完後漱口比較好。

汽水、啤酒：汽水和酒精等有碳酸飲料，容易傷害法瑯質，讓口腔處於酸性狀態，造成牙齒酸蝕。

冰塊：冰的食物容易讓牙齒敏感，特別直接咬冰塊、冰棒等又冰又硬，牙齒真的會哭。

肋排(骨頭)、甘蔗：啃骨頭、吃甘蔗等較硬的食物，容易傷害牙齒表面，甚至造成牙裂，讓牙齒受損。

為避免牙敏感，劉馥萱提醒四招需多注意：

1. 盡量挑選軟毛牙刷，避免刷牙時刷壞琺瑯質

2. 早晚使用含氟、抗敏感等牙膏，改善不舒服

3.避免食用引起牙敏感的食物，特別像碳酸飲料、黏牙糖果

4. 飯後不要立刻刷牙(可以先漱口)，隔20分鐘以上再刷牙

臉書

上一則

兒童牙齒不整齊 恐致彎腰駝背、影響發育

延伸閱讀

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要
日本新研究發現刷牙可降低失智風險 與這個大腦器官有關

日本新研究發現刷牙可降低失智風險 與這個大腦器官有關
這六種食物傷牙齒 少碰為妙 咖啡竟也上榜

這六種食物傷牙齒 少碰為妙 咖啡竟也上榜
六種食物最傷牙齒 少碰為妙…除了糖果 還有什麼？

六種食物最傷牙齒 少碰為妙…除了糖果 還有什麼？

熱門新聞

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，開放後訂位後一位難求。（取材自饗 A Joy粉絲頁）

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

2023-07-16 05:39
水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。本報資料照片

營養師公布天然「排便神器」排行 5種水果讓你好順暢

2023-07-19 19:37
趙昭明表示，遮蔽比塗抹防曬更為重要，但民眾容易忽略「手背」、「膝蓋以下」、「後頸部」等部位。（記者鄒尚謙／攝影）

酷暑防曬策略 醫：3部位最易忽略 曬太陽選「這時間」最好

2023-07-19 06:11
(取材自健康醫療網)

他服用10年中藥卻險洗腎 醫警告「這些中藥材」碰不得

2023-07-17 01:15
（圖：健康醫療網提供）

碳水化合物吃少於20％恐短命 正確高蛋白飲食怎麼吃？

2023-07-19 01:45
（圖：健康醫療網提供）

腳腫如象 腿甚至變黑潰瘍 當心「這病」找上門

2023-07-19 01:15

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因
小貓被問「為何這樣做」瞬間凝住 表情破5000萬點閱

小貓被問「為何這樣做」瞬間凝住 表情破5000萬點閱