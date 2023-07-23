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吸大麻智商會降低 成癮防治醫：也破壞大腦原本多巴胺分泌

記者鄒尚謙／台北即時報導
張祜銘說，長期使用大麻，會降低大腦皮質區域中的CB1受體數量，破壞體內多巴胺的平衡，改變大腦認知功能。（記者鄒尚謙／攝影）
張祜銘說，長期使用大麻，會降低大腦皮質區域中的CB1受體數量，破壞體內多巴胺的平衡，改變大腦認知功能。（記者鄒尚謙／攝影）

「大麻」被台灣衛福部列為二級毒品管制，鑑於部份國家開放大麻合法化後，近年台灣也不斷有大麻合法化呼聲，泰國去年宣布大麻合法。北市聯醫松德院區成癮防治科主任張祜銘表示，根據研究發現，年輕時曾使用大麻的人，未來罹患思覺失調症、憂鬱症等精神疾病的風險增加，同時智商也會出現降低的情形。

張祜銘表示，美國過去20年為了要減少大麻的傷害，推動大麻合法化，帶來的改變是使用大麻的盛行率從10%上升到13%，而台灣盛行率約在0.4%左右。合法化前有約一半的美國人認為大麻有害健康，但近年僅三分之一的人知道大麻對於健康的危害。

三軍總醫院精神醫學部主任黃三原也說，2021年全球使用大麻的人口約2億人，但最新統計已來到2億1900萬以上的使用人口，短短兩年就增加了1900萬，是相當嚴重的問題。

「使用大麻將增加罹患精神疾患的風險。」張祜銘指出，這一兩年全球對於大麻的認知愈來愈明確，若一個人年輕時有使用過大麻，未來罹患思覺失調症、憂鬱症、躁鬱症、焦慮症的風險會增加，同時也因為大麻對大腦的影響，導致對其他毒品，如安非他命、海洛因更容易成癮。

大麻可能也會讓人對於情緒的感知能力變弱。張祜銘說，「CB1受體」是大腦和中樞神經系統中的一部份，為大麻素（cannabinoid）類化合物作用的主要受體之一。長期使用大麻，當中的四氫大麻酚（THC）會降低大腦皮質區域中的CB1受體數量，破壞體內多巴胺的平衡，改變大腦功能。

張祜銘說，根據紐西蘭20年追蹤的研究顯示，從20歲開始長期使用大麻的人，到40歲後智商平均從100降低到95，同時，認知能力、處理訊息速度、記憶力、注意力都出現明顯下降的情形，大腦影像檢查中，處理記憶的部位「海馬迴」體積也開始變小。

張祜銘表示，研究顯示，即使是單一次的派對使用，只要稍微過量，也會出現噁心、害怕、急性幻覺等急性精神病症狀，得送醫救治，美國麻駕情形跟酒駕一樣嚴重。受泰國大麻合法化影響，台灣也開始討論是否要開放，但應該要持續管制，避免讓更多民眾誤以為大麻無害。

台灣成癮學會23日舉行「大麻類成癮物質對於臨床醫療與社區可能的影響」學術研討會。...
台灣成癮學會23日舉行「大麻類成癮物質對於臨床醫療與社區可能的影響」學術研討會。（記者鄒尚謙／攝影）

大麻合法化 毒品 泰國

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