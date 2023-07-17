中暑體溫高吃退燒藥 食藥署曝「肝腎」嚴重後果別亂吃

食藥署指出，中暑所引起的身體高溫，使用退燒藥不但不能降溫，還可能增加急性腎衰竭、肝衰竭、凝血功能異常等中暑併發症風險。（本報資料照片）

天氣炎熱，全台各地陸續傳出熱衰竭、中暑死亡個案，不只是台灣，中國、日本、美國、歐洲等地都有相同問題。中暑民眾常有體溫過高情形，此時可用退燒藥物來降溫嗎？答案是「千萬不要」。衛福部食藥署臉書粉絲團「藥博士正要說」指出，使用退燒藥不但不能降溫，還可能增加急性腎衰竭、肝衰竭、凝血功能異常等併發症 。

「藥博士正要說」指出，中暑引起身體高溫 ，屬於中樞系統中的體溫調節失調，與感染造成細胞激素釋放及產生發炎反應所導致的發燒機轉不同。

藥博士表示，中暑主要原因是身體在高溫溼熱環境中，難以有效散熱，導致體內熱量累積，並加速水分和鹽分的流失。特別是65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦、戶外或密閉空間工作者、運動員、慢性疾病患者、代謝疾病患者、精神疾病患者、肥胖 或服用特定藥物者為中暑的高危險族群。

「中暑初期症狀常有身體發熱、心跳及呼吸加速、皮膚發紅且乾燥等症狀。」藥博士指出，若未及時處理，可能引起中樞神經系統異常，而出現40℃以上高燒，合併有意識混亂、抽搐、昏迷等危及生命症狀。

藥博士說，面對體溫過高時，臨床通常使用冰敷或靜脈輸液協助降溫，並針對電解質異常進行校正，除非患者已出現癲癇、瞻望、心律不整等症狀，才會使用相應的藥物進行治療。

藥博士提醒，若出現中暑症狀，應盡快移動到陰涼通風處並鬆開衣物，可以用灑水、風扇或冰敷來幫助降溫。若患者清醒，可以給予電解質飲料或加少量鹽的冷開水，以補充水分及電解質。然而針對意識不清者則應避免飲水，盡速送醫治療。