我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

新冠肺炎重症族群改變 醫曝「看不見臉的人」要多注意

記者沈能元／台北即時報導
郭斐然說，不論是吸紙菸、加熱菸、電子菸者，政府都應協助吸菸者戒菸，維護民眾健康。（記者沈能元／攝影）
郭斐然說，不論是吸紙菸、加熱菸、電子菸者，政府都應協助吸菸者戒菸，維護民眾健康。（記者沈能元／攝影）

新冠疫情平緩，但依國際研究發現，電子菸使用者卻可能增加罹患重症風險，不可不慎。台灣家庭科醫學醫學會16日舉辦學術研討會，針對「新型菸品議題」進行討論。依國際研究顯示，使用電子菸、加熱菸者較沒有使用者，容易增加罹患新冠肺炎重症機會，若要遠離重症風險，除做好個人防護外，專家建議，不論是吸紙菸、加熱菸、電子菸者，政府都應協助吸菸者戒菸，維護民眾健康。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰演講指出，國際研究顯示，使用電子菸者，較沒有使用者罹患新冠肺炎重症機會將增加5倍，而使用紙菸、電子菸的雙重使用者則暴增至7倍。

蘇一峰說，如何判斷一個人正在使用電子菸，特色就是電子菸的煙特別大，「幾乎都要籠罩著住一個人的臉」，此族群可能常是一群人聚在一起吸菸、或是交換不同口味的菸品使用，因此需特別注意，避免罹患新冠肺炎重症。

另一名講者、台大醫院家醫部主治醫師郭斐然表示，加熱菸、電子菸問世後，據義大利研究發現，70%加熱菸使用者，60%電子菸使用者仍繼續使用紙菸成為雙重使用者。

郭斐然說，依日本研究發現，加熱菸使用者與非吸者相比，罹患新冠病毒風險為1.65倍，而同時使用紙菸及加熱菸的雙重使用者，罹患新冠病毒的風險更為4.66倍，建議為遠離新冠肺炎最好戒菸，避免增加染疫機會。

郭斐然提醒，不論是吸紙菸、加熱菸、電子菸者，政府都應協助吸菸者戒菸，維護民眾健康，其中電子菸已是禁止產品，政府應提供包括青少年及成年人戒菸配套措施。戒菸除使用戒菸藥物外，還需搭配護理師介入協助及關心的互動式簡訊，隨時關心戒菸者情緒及需求，讓戒菸達到事半功倍的效果。

衛福部日前通過「菸害防制法」修正草案，共有4大重點，包括全面禁止電子菸，納管加熱菸；加熱菸載具納管，經健康風險評估審查通過才能販售，並禁廣告及供應未滿20歲者；禁菸年齡從18歲調高至20歲，擴大室內外禁菸場所；並增加菸品容器警示圖文面積。

國健署長吳昭軍在台下聆聽整場演講，並於會議最後表示，與會學者、專家對於反菸的立場，以及希望國人不要吸菸、遠離菸害的想法一致。但政府在政策的擬定，仍有各方面的考量，因此要讓所有人都滿意，這不太可能，不過，還是希望藉由共同努力，提供更多的方式、管道，協助更多想要戒菸的人成功戒菸，未來最終目標是紙菸、加熱菸、電子菸都加以禁止。

新冠肺炎 醫學 義大利

上一則

憂鬱症好發中年女性 每年2時段 高峰期出現

下一則

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

延伸閱讀

紐約客談／應正視電子菸傷害與危機

紐約客談／應正視電子菸傷害與危機
華裔吸菸率高 紐約市府宣導戒菸

華裔吸菸率高 紐約市府宣導戒菸
改抽加熱菸個 4個月後變「大白肺」

改抽加熱菸個 4個月後變「大白肺」
專家：戒菸重拾健康 20分鐘見成效

專家：戒菸重拾健康 20分鐘見成效

熱門新聞

由於細菌容易在潮濕環境生存，夏天因容易出汗，加上水上活動增加，臨床觀察，女性私密處感染的比例也會提升。示意圖。（Getty Images）

洗澡後能用「吹風機吹乾私密處」嗎？ 專家解答：可用這方法

2023-07-08 05:27
（圖：健康醫療網提供）

骨質疏鬆 醫提治療4解方「這項」最關鍵

2023-07-12 01:45
(取材自健康醫療網)

心理生病了…情緒出現6狀況 可能是憂鬱症徵兆

2023-07-10 01:25
圖片來源 ／健康醫療網

膽固醇超標怎辦？中醫師破解3迷思 跟吃不吃蛋無關

2023-07-15 01:30
國外社群TikTok瘋傳，在女性陰道中塞入藥草包「陰道解毒珍珠」，或以藥草爭氣「蒸陰道」可去除異味、維持菌叢生長。（本報資料照片）

網瘋傳「陰道消毒法」塞珠去異味 醫曝後果：千萬別試

2023-07-15 17:56
近日天氣炎熱，夏天出門要避開上午10點到下午2點時間。（記者許正宏／攝影）

台7月236人熱傷害 中醫師建議多吃這類食物清暑

2023-07-09 04:47

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林

姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴