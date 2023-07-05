我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

即使有能力買房 專家說3理由租屋更明智

一洲焦點／白宮出現毒品、葉倫抵中探路、平權夾殺亞裔

李玟憂鬱症辭世 醫：提早就醫別中斷治療避憾事

中央社記者陳婕翎台北5日電
李玟。 圖／截自「我是歌手」微博
李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

歌手李玟憂鬱症纏身辭世，精神科醫師張家銘表示，在遺憾與震驚之下，突顯憂鬱症是非常需要被關注的議題，台灣輕生個案生前有憂鬱症比例不低，除了正視情緒、提早就醫，別中斷治療同等重要。

歌手李玟的姊姊李思林今天在臉書發文表示，李玟數年前不幸染上憂鬱症，長時間抵抗病魔下近日病情急轉直下，7月2日在家中輕生，5日在醫院搶救無效過世，享年48歲。

衛生福利部統計處日前公布10大死因統計，自殺死亡率雖然排第12名，較前年往後1個名次，年輕人及年長者自殺死亡率均回升至COVD-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前。

林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘今天晚間告訴中央社記者，每年台灣輕生人數大約3000多人，很多研究推估，8至9成輕生者憂鬱症纏身。

面對憂鬱症患者占自殺死者如此高比例，張家銘說，生前被診斷有憂鬱症的人數卻往往不到3成，很多人都未曾就醫，隨著症狀越來越嚴重，最後結束生命；值得一提的是，台灣憂鬱症治療甚至一直存在一種現象，就是很多患者會提早放棄、中斷治療，導致惡化、復發。

張家銘提醒，有嚴重負面情緒問題的民眾千萬不要中斷治療，有自殺衝動一定要和專業醫療人員討論，多數憂鬱症經過持續性治療，包含藥物或心理治療等，確實可以有效改善，當然也不能忽視親人、朋友等社會支持的重要性。

憂鬱症 李玟 疫情

上一則

駝背讓他不敢上大學 脊椎截骨助他抬頭挺胸長高9公分

延伸閱讀

最難唱的歌 粉絲湧迪士尼悼李玟：謝謝妳唱活花木蘭

最難唱的歌 粉絲湧迪士尼悼李玟：謝謝妳唱活花木蘭
李玟離世全球震驚 英媒大篇幅報導「巨星殞落」

李玟離世全球震驚 英媒大篇幅報導「巨星殞落」
李玟敬業背後的辛酸…從「歌手」到「聲生不息」熱情自信絕不冷場

李玟敬業背後的辛酸…從「歌手」到「聲生不息」熱情自信絕不冷場
李安聞李玟離世悲痛發聲 憶奧斯卡典禮前1句話

李安聞李玟離世悲痛發聲 憶奧斯卡典禮前1句話

熱門新聞

肝臟無痛覺神經，常被稱作「沉默器官」，建議進行B、C型肝炎篩檢，以便早期診斷及治療。圖為肝臟示意圖。（Getty Images）

猛爆性肝炎常「聽天由命」 換肝名醫曝引爆2大關鍵因素

2023-07-02 05:49
智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮，引起家長恐慌。（記者李易昌／翻攝）

童戴智慧手表為定位、聯繫？醫：恐造成這些負面影響

2023-07-04 05:00
圖片來源 ／健康醫療網

成年人也須注意肌少症前期「力弱症」 快用3項目自我檢測

2023-07-01 01:00
2022年十大癌症死因。（衛福部提供）

攝護腺癌、胰臟癌、卵巢癌死亡率漸增 早期多無症狀

2023-06-29 05:47
(取材自健康醫療網)

50歲手麻筷子拿不穩 竟是「1地方退化病變」惹禍

2023-07-03 01:25
衛報29日報導，健怡可樂、冰淇淋與口香糖等數千種產品所普遍使用的人工甜味劑「阿巴斯甜」將被宣告為可能對人類存在癌症風險。路透

健怡可樂與冰淇淋都有用 傳「阿斯巴甜」將列為可能對人類致癌

2023-06-29 11:11

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」
李玟11年婚爆觸礁暴瘦剩42公斤 傳富商老公偷吃嫩妹

李玟11年婚爆觸礁暴瘦剩42公斤 傳富商老公偷吃嫩妹