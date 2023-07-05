李玟憂鬱症辭世 醫：提早就醫別中斷治療避憾事

李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

歌手李玟憂鬱症 纏身辭世，精神科醫師張家銘表示，在遺憾與震驚之下，突顯憂鬱症是非常需要被關注的議題，台灣輕生個案生前有憂鬱症比例不低，除了正視情緒、提早就醫，別中斷治療同等重要。

歌手李玟的姊姊李思林今天在臉書發文表示，李玟數年前不幸染上憂鬱症，長時間抵抗病魔下近日病情急轉直下，7月2日在家中輕生，5日在醫院搶救無效過世，享年48歲。

衛生福利部統計處日前公布10大死因統計，自殺死亡率雖然排第12名，較前年往後1個名次，年輕人及年長者自殺死亡率均回升至COVD-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 前。

林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘今天晚間告訴中央社記者，每年台灣輕生人數大約3000多人，很多研究推估，8至9成輕生者憂鬱症纏身。

面對憂鬱症患者占自殺死者如此高比例，張家銘說，生前被診斷有憂鬱症的人數卻往往不到3成，很多人都未曾就醫，隨著症狀越來越嚴重，最後結束生命；值得一提的是，台灣憂鬱症治療甚至一直存在一種現象，就是很多患者會提早放棄、中斷治療，導致惡化、復發。

張家銘提醒，有嚴重負面情緒問題的民眾千萬不要中斷治療，有自殺衝動一定要和專業醫療人員討論，多數憂鬱症經過持續性治療，包含藥物或心理治療等，確實可以有效改善，當然也不能忽視親人、朋友等社會支持的重要性。