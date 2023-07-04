童戴智慧手表為定位、聯繫？醫：恐造成這些負面影響

智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮，引起家長恐慌。（記者李易昌／翻攝）

上月30日，台灣新北市土城發生一起智能手表爆炸意外，導致一名10歲男學童右手臂二度燒燙傷，恐需植皮手術。衛福部立嘉南療養院兒童青少年精神科主任李俊宏說，家長讓孩童配戴智慧手表時應注意使用功能，若孩子因此沉溺遊戲或長期過度聯繫，恐導致情緒控管、生活自理能力下降，依美國兒科醫學 會建議，到國中才適合使用電子產品。

一位國小老師表示，學校禁止學生在上學期間使用手機 ，她自己則規定學生可配戴智慧手表，但上課期間只能用來看時間。不過實際觀察，不少家長仍會在上課期間「偷傳訊息」，甚至有孩子收到訊息後，偷跑到廁所跟家長通話聯繫等。班上許多同學都配戴智慧手表或手環，除了家長要為保持與孩子通訊聯繫而購置，也有孩童因為「別人都有」，擔心同儕壓力，要求家長購入。

李俊宏說，科技進步，智慧手表功能愈來愈多，除了家長關心的定位功能，有些產品也具備通話功能，或能夠協助家長了解孩童身體數值等，對孩童發展有益的功能，端看家長如何使用，例如計步器功能有助學童發育、時間與行程提醒功能則有助學童建立生活常規。

但使用智慧手表須注意是否讓孩子太早接觸線上遊戲，以免孩童沉溺虛擬世界，忽略知覺、味覺、嗅覺以及社交互動等大腦刺激。李俊宏說，依照美國兒科醫學會建議，國中以下學童都不建議使用電子產品，「在台灣看來不接地氣，但以大腦發中為考量確實應該如此。」

李俊宏指出，大腦的情緒調節、感覺統合等機能，很須要人際互動、社會接觸才能加以訓練，「不是泡在電子產品裡就可以。」近十多年來科技高度發展，也導致大腦發展跟不上，負責情緒控制的大腦區域沒有獲得充分訓練，臨床上也觀察到孩童情緒控管能力降低，甚至出現情緒障礙等狀況 。

至於部分家長擔心孩子走丟，而使用智慧手表的定位追蹤功能。李俊宏表示，孩童年紀較小時，確實有行程追蹤的須求，以免孩子走丟、找不到人，但家長事前應向孩子說明清楚，且待孩子年紀較長、能夠自行處理迷路等情況時，應尊重其身體自主，視情況解除行程追蹤，也不必再使用「防走失手環」等產品。

「教養很需要時間，但現在教育 現場太競爭、太快速，家長擔心要是錯過孩子在校發生的一點一滴，會讓孩子失去競爭力。」李俊宏表示，現在家長工作忙碌，加上學制影響，孩子行程被安排很滿，學校下課後還要接著到安親班、補習班繼續上課，父母即時聯繫的需求增加；此外，同儕、成績壓力也讓家長擔心，孩子若有東西忘了帶、講義忘了帶，可能因此跟不上學習進度，導致考試成績不好。種種因素都讓家長希望隨時能跟孩子聯繫，在有些學校禁止手機使用的情況下，就可能會讓孩童配戴智慧手表或手環。

李俊宏表示，智慧手表等電子產品提高孩童與家長的聯繫頻率，加上學校教育的容錯性變低，造就不少直升機父母，導致許多孩子生活自理能力缺乏，到了大學還要家長跟到校園料理生活瑣事，且在家長無微不至的協助下，孩子的挫折容忍力也會下降。呼籲各界放慢腳步，留給孩子成長、家長教養多一些時間，也重新思考教育的本質為何。

新北土城智慧手表爆炸案男童是在當天下午往補習班的路上，手腕上的兒童智能手表突爆炸、自燃，造成他右手前手臂二度、左手指一度燒燙傷，好心店家幫忙塗藥膏，男童再前往補習班，補習班教師立刻打119並協助大量沖水，隨後由救護車送醫治療。目前手表廠牌仍不明。李俊宏表示，家長購入智慧手表管道眾多，應認明有國家級安全標章的產品再購入。