長新冠易喘嗆咳 中醫調養改善症狀

長新冠症狀輕微者，可在家運用百合、麥冬、蓮子、蓮藕、銀耳等食材進行食療調養。（圖：大林慈濟提供）

42歲莊先生在7月染疫確診，雖然一周後大部分症狀減緩，快篩呈陰性，卻不時感到無力、活動易喘，有時會嗆咳，咽喉卡卡，讓他非常困擾。中醫診斷為「心肺氣虛」及「肝經氣鬱」，經中藥治療一個月後，症狀已獲明顯改善。

台灣有10至20%確診者（約20萬人）會出現長新冠症狀，如咽喉卡卡、咳嗽、活動易喘，胸悶、疲倦無力、記憶差、注意力不集中或睡不好等。

新冠病毒感染後會影響身體回復正常功能的能力，也跟臟腑的運行及免疫功能回復有關，中醫診斷為氣虛或氣陰兩虛。如有呼吸困難、活動易喘症狀，與心肺氣虛或肺腎氣虛有關；疲倦無力、記憶差、注意力不集中，與「脾胃氣虛」或「脾腎氣虛」有關；胸悶或胸痛，則與「肝經氣鬱」有關，與新冠病毒侵襲人體的肺、心血管、腎臟、胃腸和大腦引起相關症狀相符合。

中醫可依照診斷的方向及體質，給予長新冠患者正確的治療與調理，有些症狀較明顯時，也可透過針灸快速減緩症狀，讓患者在短時間內改善症狀。

冬天是「流感 」好發季節，該如何分辨罹患流感或是長新冠？如果曾確診感染新冠，症狀又從得病後一直綿延至今，那就是長新冠；如果是現在突發感冒症狀，則可能是流感造成的。

得到長新冠後需要花比較多的能量（中醫稱為「氣」）來修復身體，就可能會影響身體對抗流感的能力（中醫稱為「衛氣」）。所以在流感流行季節，應該多保養身體，注意保暖，多運動流汗，飲食規律，不暴飲暴食，不熬夜，戴口罩 ，讓身體得到充分的休息及修復，以免感染流感後原有症狀加重，如咳嗽、氣喘，造成更長期的傷害或轉變成為慢性病，一生都要服用藥物治療，便得不償失了。

長新冠患者如果有症狀應就醫檢查，可依體質症狀用中藥調養，如症狀輕微，可以在家食療或飲品調養，如百合、麥冬、蓮子、蓮藕、銀耳等，可養陰除燥、安神助眠；四神湯（山藥、茯苓、芡實、蓮子）可以健脾開胃、除濕利尿，助精神。

平時可多按壓合谷及足三里，女性可加按三陰交，如有胸悶、心悸可按內關穴，咽喉卡卡可按食指甲內側轉角處的商陽穴，用指甲輕輕按壓，有痛感即可停止按壓，吞一下口水便可緩解症狀。