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王羽腦中風2度開顱手術 醫師曝1主因、年輕人也難逃

記者許政榆／台北報導
「獨臂刀王」王羽今於振興醫院辭世，享壽80歲。本報資料照片
「獨臂刀王」王羽今於振興醫院辭世，享壽80歲。本報資料照片

演紅《獨臂刀》的一代武俠巨星「獨臂刀王」王羽，今清晨在台北振興醫院安詳辭世，享壽80歲，女兒王馨平悲痛證實消息。王羽晚年因出血性腦中風，曾2度經歷開顱手術，醫師提醒，出血性腦中風主要與高血壓有關，除了長者，近年許多30、40歲年輕人難逃中風魔掌。

王羽在2011年在中國傳出腦中風，身體左半部幾乎無法動。2016年在泰國曼谷機場昏倒，送醫診斷為腦中風，於當地2度進行開顱手術，後續返台休養。2018年媒體拍到王羽模樣，當時他坐在輪椅上、插著鼻胃管，身旁有3名看護。據友人透露，王羽中風期間一度僅剩大拇指可動，嚴重時無法認人，且王羽早期有豪飲洋酒的習慣，恐因此埋下病根。

三軍總醫院神經外科部神經重症加護科科主任劉偉修表示，出血性腦中風患者主要與高血壓有關，其血管、動脈粥狀硬化到一定程度，也可能三度、四度中風，若血塊累積達開刀程度也必須開顱。

若出現半側癱瘓，劉偉修指出，代表神經壓迫明顯、已造成神經損傷，意識有時清楚、嚴重會難以認人，尤其神經功能損傷是累計，若正常人為100％，第一次中風後神經損傷30%，第二次再損失30%，若已經二次開刀，將會存留永久性神經損傷。

劉偉修表示，中風後的運動功能表現，如果手臂關節、手肘關節無法活動，僅剩手指關節可動，代表損傷嚴重，以王羽的狀況來說，經歷開兩次開刀，加上年事已高，預後狀況的確較不好。

造成出血性腦中風的主因，劉偉修表示，根據研究統計，比例最高的危險因子為高血壓，另外高血脂、高血糖與喝酒、抽菸也是危險因子，以醫學上來說，過度飲酒主要造成肝硬化，進而導致凝血功能異常，隨著肝臟硬化、退化而出現凝血異常，的確也會容易發生腦出血。

根據台灣國民健康署統計，18歲以上台灣人高血壓盛行率達26.76%，預估有530萬人罹患高血壓，但根據調查，有3成約200多萬民眾不知道自己有高血壓。劉偉修表示，而台灣出血性腦中風比例相較國外更高，以缺血性、出血性2種腦中風比例，國外是8比2，台灣卻是7比3。

劉偉修分析原因，包括飲食西化，加上30、40歲年輕人熬夜、吃宵夜、打遊戲等，肥胖且生活作息不正常，常常出現中風，像是近期收治1名30幾歲年輕工程師，因為壓力大常常打遊戲、也沒有運動，體重高達80、90公斤，若身為經濟支柱，一倒下恐讓家庭陷入困境。

劉偉修呼籲，高血壓、高血脂、高血糖等三高與腦中風發生息息相關，建議民眾應維持良好生活作息，避免吃高鹽、高脂或高油食物及避免抽菸、喝酒或熬夜。

中風 高血壓 王羽

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