我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

吃素20年 血壓、血糖仍偏高 名醫揭原因

口述／台灣長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠、採訪整理／沈能元
黃毓惠醫師的早餐一片吐司加一顆水煮蛋，清淡飲食。圖為示意圖。(Getty Images)
黃毓惠醫師的早餐一片吐司加一顆水煮蛋，清淡飲食。圖為示意圖。(Getty Images)

20多年前，在台大醫院擔任實習醫師時，自行用血壓計測量血壓，竟發現收縮壓高達160毫米汞柱，就醫確診罹患高血壓，發病原因不明，可能與壓力、體質有關。當時不以為意，想透過飲食、運動改善，但血壓還是失控，血壓從此沒有降低過，最後不得已，三年後開始吃藥控制。

血糖漸高 糖尿病風險增

未料，近年發現血糖值慢慢增加，糖化血色素已達5.7%，對比正常值4到5.6%已屬偏高，更比之前的5.2%增加許多，驚覺有罹患糖尿病的風險。

自我分析血糖偏高的原因，應是看診、治療患者工作忙碌，早餐及中餐幾乎都是吃麵包、三明治解決，且吃素已20多年，沒有吃肉，長期下來，麵類、白飯等碳水化合物攝取過多，不僅影響血糖，更讓體重上升。

★疫情期間 決心控制飲食

身為皮膚科醫師，門診中有不少是乾癬、異位性皮膚炎患者，有些患者體重過重或肥胖，會建議要控制體重，降低體內發炎反應，有助控制病情。但我卻沒有運動，加上患有慢性疾病，「如此對患者的說服力很低」，因此希望能以身作則，藉由調整飲食、生活習慣、多運動，控制血糖及血壓。

五年前，我開始運動，每天回家後，利用跑步機跑步30分鐘，每周跑步三到五天，但發現血糖值沒有明顯下降，才了解減重只靠運動是不夠的，還必須配合飲食控制。

開始下定決心控制飲食，是在疫情期間，因無法外出用餐，且身為醫護人員，很怕被民眾說「醫護人員還趴趴走」，當時活動範圍只有醫院和住家，因而選擇在家中烹調食物，方便調整飲食習慣。

★烹調清淡 飲料只喝無糖

現在我的早餐，是吐司夾起司、一顆水煮蛋，搭配喝豆漿或奶茶，取代紅茶；中餐是優格加茶葉蛋；晚餐則多吃清蒸青菜、沙拉與豆腐等，取代以往的便當、炒飯或炒麵，以減少碳水化合物的攝取，增加攝取蛋白質與蔬菜的比例。所有食物的烹調，都採清蒸或水煮方式，也很少放鹽，減少鈉含量攝取，飲料也都是無糖。

在減重期間，我還是會參加聚餐，難免大吃大喝，但就會多吃富含蛋白質的食物及蔬菜，如果吃不完就打包回家，分散多天吃完，回家後會立刻運動，隔天飲食也會控制，避免體重增加。最重要的是，每天睡醒要量體重，隨時監測體重變化，進而調整飲食。

碳水化合物攝取過多，不僅影響血糖，更讓體重上升。(Getty Images)
碳水化合物攝取過多，不僅影響血糖，更讓體重上升。(Getty Images)

★飲食+運動 成功減四公斤

兩年多來的減重過程，尤其是開始減重後的兩周，常覺得很餓，靠意志力撐過，因為這是一個長時間的生活型態改變，一定要堅持，健康就是要簡單，同時增加深蹲、仰臥起坐等運動，以防肌少症產生。

經飲食及運動控制，我成功減重約三至四公斤，約為減重前體重的10%，減重後，感覺精神變好，也不容易累，肩頸痠痛也有好轉，糖化血色素已降到5.5%，血壓的收縮壓也多維持在110、120毫米汞柱，血糖、血壓控制良好。「最高興的是，以往體重增加時穿不下的衣服，減重後都可以穿得下，還可以省錢。」

★炒飯炒麵 常吃容易發胖

雖然吃素已有20多年，但這次是真的有感而發，吃素並不一定健康，因為吃素的人常吃炒飯、炒麵等，不只是容易發胖，血糖也不易控制，務必要減少攝取麵類、白飯等碳水化合物，才可以維持健康。

台灣長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠減重前，血糖、血壓偏高，透過飲食、運動改善後，現...
台灣長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠減重前，血糖、血壓偏高，透過飲食、運動改善後，現在控制良好。(圖：黃毓惠醫師提供)

減重 高血壓 血糖

上一則

冰箱停電食物保存5大原則 復電後保鮮期要減半

下一則

洗腎患者「不寧腿」 腳抖麻癢…險出車禍

延伸閱讀

日常做好3招 杜絕「代謝症候群」找上門

日常做好3招 杜絕「代謝症候群」找上門
百公斤妙齡女「縮胃曠腸」 減重40公斤成俏護士

百公斤妙齡女「縮胃曠腸」 減重40公斤成俏護士
吃對5種食物 減重不辛苦

吃對5種食物 減重不辛苦
醫藥／顧好血壓 掌握722原則

醫藥／顧好血壓 掌握722原則

熱門新聞

彰基神經醫學部主治醫師陳彥中發現送醫的女性病患不是單純腦出血或腦中風，是腦部血管瘤破裂，合併嚴重高血壓。記者林敬家攝／影

偏頭痛還是腦出血分不清 醫授4招自我察覺保命

2022-03-09 05:43
台語男歌手葉聖欽驚傳罹癌，上月底不敵病魔辭世，享年47歲。圖／摘自臉書

台語歌手疑骨髓瘤離世 典型4大症狀勿輕忽

2022-03-11 16:29
中醫師陳書怡（右）提醒，民眾感覺到口乾舌燥，喝水還是解不了渴，應尋求醫師診治。圖／亞大醫院提供

猛灌水還是越喝越渴？上班族用這1招擺脫「水桶人生」

2022-03-10 05:43
根據北醫附醫統計，收治的染疫者引發的新冠後遺症以喘為最大宗。記者陳雨鑫／攝影

Omicron後遺症「疲勞」最大宗 喪活動力染疫者加速退化

2022-03-12 05:11
醫師嚴可倫分享，一名老婦人長期腳痛，就醫才發現是穿了「內外不對稱」鞋跟的鞋子惹禍。圖／嚴可倫提供

老婦長期腳痛 醫揪元凶：是鞋子惹的禍

2022-03-12 05:08
光田綜合醫院心臟內科醫師邱一騏說，血管阻塞是長期以來累積的問題，定期健檢。記者游振昇／攝影

奶奶、父、兄都因心肌梗塞猝逝 中年男胸痛警覺救命

2022-03-09 05:42

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世