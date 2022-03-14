吃素20年 血壓、血糖仍偏高 名醫揭原因

黃毓惠醫師的早餐一片吐司加一顆水煮蛋，清淡飲食。圖為示意圖。(Getty Images)

20多年前，在台大醫院擔任實習醫師時，自行用血壓計測量血壓，竟發現收縮壓高達160毫米汞柱，就醫確診罹患高血壓 ，發病原因不明，可能與壓力、體質有關。當時不以為意，想透過飲食、運動改善，但血壓還是失控，血壓從此沒有降低過，最後不得已，三年後開始吃藥控制。

★血糖 漸高 糖尿病風險增

未料，近年發現血糖值慢慢增加，糖化血色素已達5.7%，對比正常值4到5.6%已屬偏高，更比之前的5.2%增加許多，驚覺有罹患糖尿病的風險。

自我分析血糖偏高的原因，應是看診、治療患者工作忙碌，早餐及中餐幾乎都是吃麵包、三明治解決，且吃素已20多年，沒有吃肉，長期下來，麵類、白飯等碳水化合物攝取過多，不僅影響血糖，更讓體重上升。

★疫情期間 決心控制飲食

身為皮膚科醫師，門診中有不少是乾癬、異位性皮膚炎患者，有些患者體重過重或肥胖，會建議要控制體重，降低體內發炎反應，有助控制病情。但我卻沒有運動，加上患有慢性疾病，「如此對患者的說服力很低」，因此希望能以身作則，藉由調整飲食、生活習慣、多運動，控制血糖及血壓。

五年前，我開始運動，每天回家後，利用跑步機跑步30分鐘，每周跑步三到五天，但發現血糖值沒有明顯下降，才了解減重 只靠運動是不夠的，還必須配合飲食控制。

開始下定決心控制飲食，是在疫情期間，因無法外出用餐，且身為醫護人員，很怕被民眾說「醫護人員還趴趴走」，當時活動範圍只有醫院和住家，因而選擇在家中烹調食物，方便調整飲食習慣。

★烹調清淡 飲料只喝無糖

現在我的早餐，是吐司夾起司、一顆水煮蛋，搭配喝豆漿或奶茶，取代紅茶；中餐是優格加茶葉蛋；晚餐則多吃清蒸青菜、沙拉與豆腐等，取代以往的便當、炒飯或炒麵，以減少碳水化合物的攝取，增加攝取蛋白質與蔬菜的比例。所有食物的烹調，都採清蒸或水煮方式，也很少放鹽，減少鈉含量攝取，飲料也都是無糖。

在減重期間，我還是會參加聚餐，難免大吃大喝，但就會多吃富含蛋白質的食物及蔬菜，如果吃不完就打包回家，分散多天吃完，回家後會立刻運動，隔天飲食也會控制，避免體重增加。最重要的是，每天睡醒要量體重，隨時監測體重變化，進而調整飲食。

碳水化合物攝取過多，不僅影響血糖，更讓體重上升。(Getty Images)

★飲食+運動 成功減四公斤

兩年多來的減重過程，尤其是開始減重後的兩周，常覺得很餓，靠意志力撐過，因為這是一個長時間的生活型態改變，一定要堅持，健康就是要簡單，同時增加深蹲、仰臥起坐等運動，以防肌少症產生。

經飲食及運動控制，我成功減重約三至四公斤，約為減重前體重的10%，減重後，感覺精神變好，也不容易累，肩頸痠痛也有好轉，糖化血色素已降到5.5%，血壓的收縮壓也多維持在110、120毫米汞柱，血糖、血壓控制良好。「最高興的是，以往體重增加時穿不下的衣服，減重後都可以穿得下，還可以省錢。」

★炒飯炒麵 常吃容易發胖

雖然吃素已有20多年，但這次是真的有感而發，吃素並不一定健康，因為吃素的人常吃炒飯、炒麵等，不只是容易發胖，血糖也不易控制，務必要減少攝取麵類、白飯等碳水化合物，才可以維持健康。