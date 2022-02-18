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醫師觀點／停用抗凝血劑 小中風變大中風

顏素珍（台灣台中童綜合醫院藥師）
中斷藥物服用，可能會使疾病復發或惡化。 (Getty Images)
中斷藥物服用，可能會使疾病復發或惡化。 (Getty Images)

新冠病毒的陰霾揮之不去，林林總總的限制造成部分民眾隱忍病情未就醫，其中有不少須長期服藥的患者因而中斷藥物服用，不僅可能使疾病復發或惡化，甚至導致重大身體危害。

72歲李女士因骨質疏鬆造成骨折後，接受每半年施打一次的骨質疏鬆藥物治療，去年因疫情嚴峻，就醫不便，因此自行中斷藥物治療，未料，最近發生脊椎骨折，經檢查發現，她的骨密度T值（T-score）從原本-2.5降至-3.0。

67歲陳先生有三高病史，包括糖尿病、高血壓及高血脂。三年前曾發生小中風，並且心電圖呈現永久性心房顫動，因此服用新一代抗凝血劑治療，去年因為疫情，嫌就醫麻煩，停止去醫院看病，抗凝血劑用完之後就停藥，但停藥不到一個月，再次發生左側腦部梗塞，造成右側肢體完全無力不能動。

不是所有藥物都可以隨便停藥，有些藥物貿然停藥會使原本疾病更惡化，稱為「停藥後反彈現象」。像李女士接受骨鬆藥物治療後，若貿然停用，會造成反彈性的骨質流失，增加多發性脊椎骨折的風險，因此若要停藥，醫師須擬妥銜接的治療計畫。

有些藥物對於治療特定高風險患者相當重要，例如有三高問題的陳先生，具有中風高風險因子，必須按時服用抗凝血劑，以預防再次中風，不可自行停藥。

藥物治病的患者，應該要了解藥物性質，也要了解自身疾病特性，多與醫師討論病況及用藥目標，並從藥師處獲取藥物資訊，否則自行停藥可能暗藏危機。

中風 三高 疫情

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