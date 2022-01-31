心跳如小鹿亂撞 可能心律不整

心律不整是很常見的心臟疾病，但許多人會輕忽。 (Getty Images)

當你有小鹿亂撞般的心跳，如果不是來自戀愛的悸動，而是在靜態狀況下都可明顯感受心臟「怦怦跳」，就有可能發生心律不整。有些心律不整是無症狀的，但嚴重像心室頻脈或心室顫動，也有可能致命，因此不能輕忽心律不整的症狀。

心律不整是很常見的心臟疾病，但許多人會忽略不在意，到了老年時才驚覺事態嚴重。其實長期心律不整對血管健康有很大的威脅，例如心房顫動，可能會形成血栓，若堵塞住腦血管則會發生腦中風 ，因此，如果有心臟不適症狀，應盡早到醫院診治，早期診斷、早期治療，才能減少心律不整對生命的威脅。

正常的心跳是由心臟的天然節律器「竇房結」啓動，進而帶動整體心房、心室搏動來完成一次心跳，正常心跳頻率是每分鐘60至100次，少於60次為心跳太慢，大於100次則為心跳過快，若傳導路徑出問題，就會造成心跳不規則，也就是心律不整，而且每個年齡層都有可能發生。

常見心律不整症狀：

心跳過快：跑步、發燒或緊張狀態下，心跳都會加速，但需考慮可能與甲狀腺機能亢進或正在服用的藥物有關。心跳過快容易出現暈眩、昏厥、心悸、休克等症狀，嚴重時甚至可能猝死。

心跳過慢：有些人心跳天生比較慢，許多運動員 都在每分鐘50幾下，所以只有心跳數低，並不能視為異常。心跳太慢會出現頭昏眼花、走路不穏、甚至疲倦感和呼吸喘等症狀，嚴重時也可能造成心臟衰竭。

心跳不規則：正常的節律下，有時吸氣時脈搏的間隔變短、呼氣時間隔變長的情況，稱為「呼吸性心律不整」，常發生於年輕人身上，這是生理性狀況不用擔心，但若出現心悸、胸悶、胸口痛時，應就醫檢查診斷。(賴秋伶／台大醫院檢驗醫學部醫事檢驗師)

生活中預防心律不整的方法：

1.避免高油、高糖、高膽固醇食物攝取，以維持標準體重。

2.正常生活起居，保持情緒穩定；避免吸菸、限制飲用酒類及少喝含咖啡 因飲料。

3.切勿亂服成藥，例如有些感冒藥會誘發心跳加快，造成心臟不適。