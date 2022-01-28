我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

直擊／南加公寓傳持槍入室搶劫 華人1死1傷

酒精性肝硬化 超音波不易看出

許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

門診來了一對老夫妻。

「你們住哪裡？」

「住XX寶。」

「那是豪宅喔！一定很幸福喔！」

老婆：「我看應該是菲傭比較幸福吧！」

「怎麼說？」我好奇的問。

「他整天往醫院裡跑，動不動就住院，住醫院的時間比住在家裡的時間多太多了！」

我仔細問了一下他的病情，原來是肝硬化末期的病友，過去一年多，肚子脹一直跑醫院，不是住院抽腹水，就是吐血解黑便，半夜往急診處跑，一住就是幾個星期。

查了一下他的檢查數據，沒有B型肝炎，也沒有C型肝炎，可是酒精指數（r-GT）很高，膽紅素指數也高達10mg/dl，眼白變黃色，腹大如鼓，下肢水腫厲害。

「是肝硬化末期了！」我跟他老婆說。

「可是外面醫師說超音波看起來肝硬化不厲害，好像只有脂肪肝！」

我幫他看了超音波，果然沒錯，超音波看起來肝臟是有脂肪肝，也有輕微纖維化，不像一般B肝或C肝引起的肝硬化，肝臟會很粗糙。又看了脾臟，很大，比正常人起碼大了五倍以上。

這就是酒精性肝硬化可怕的地方，酒精引起的肝硬化，超音波不大容易判斷，等到看得出來很粗糙，或肝臟萎縮時，就是肝硬化末期了。

通常酒精引起的肝硬化就像這個病人一樣，肚子大了起來或眼睛黃了起來，或人虛弱、或吐血，才去求醫，此時，硬化的肝已難挽回，根本之道只能換肝，才能重過彩色的人生。

因此，在疫情慢慢淡化平穩之際，每個人都憋了許久，一旦解禁，好友重聚一堂，對於「不喝傷心，喝了又傷肝」的杯中之物，一定要戒慎恐懼，否則買了豪宅，享福的不是自己，而是家中的菲傭了！

指數 疫情 解禁

上一則

陰囊有硬塊、沉重感 我得睪丸癌了嗎？這樣自我檢查

下一則

保健Q&A／腦中風病因多 吃保健品預防未必有用

延伸閱讀

分分鐘做好菜／20分鐘煮咖喱雞 一吃上癮

分分鐘做好菜／20分鐘煮咖喱雞 一吃上癮
法國人愛喝也愛勸酒 不能喝者被當生病、沒男子氣概

法國人愛喝也愛勸酒 不能喝者被當生病、沒男子氣概
蒙特利公園市警局21日巡查酒駕

蒙特利公園市警局21日巡查酒駕
微軟共同創辦人比佛利豪宅 4500萬元售出

微軟共同創辦人比佛利豪宅 4500萬元售出

熱門新聞

疫情嚴重，許多人都會噴酒精消毒，但若噴錯了可能徒勞無功。 聯合報系資料照片／記者廖炳棋翻攝

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

2022-01-23 09:11
高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆（左）接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝

換肝之父陳肇隆曾得肝炎 談養生：吃地瓜葉 日行萬步

2022-01-23 05:23
康寧醫院急診科醫師郭健中分享，長者可以原地顛腳尖，訓練腿部肌肉。記者許政榆／攝影

長輩「最常跌倒」地點曝光 超過一半都在這

2022-01-25 05:27
（圖：健康醫療網提供）

她的私密處「癢到受不了」竟是這樣吃導致？

2022-01-26 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

咖啡不同種類各有所好 什麼時間點喝最好？

2022-01-25 00:30
衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行談，身心症狀者可藉疫情避開春節團聚，記者簡慧珍／攝影

春節症候群上身 醫師傳授謝絕聚會最佳擋箭牌

2022-01-25 05:29

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些