酒精性肝硬化 超音波不易看出

門診來了一對老夫妻。

「你們住哪裡？」

「住XX寶。」

「那是豪宅喔！一定很幸福喔！」

老婆：「我看應該是菲傭比較幸福吧！」

「怎麼說？」我好奇的問。

「他整天往醫院裡跑，動不動就住院，住醫院的時間比住在家裡的時間多太多了！」

我仔細問了一下他的病情，原來是肝硬化末期的病友，過去一年多，肚子脹一直跑醫院，不是住院抽腹水，就是吐血解黑便，半夜往急診處跑，一住就是幾個星期。

查了一下他的檢查數據，沒有B型肝炎，也沒有C型肝炎，可是酒精指數 （r-GT）很高，膽紅素指數也高達10mg/dl，眼白變黃色，腹大如鼓，下肢水腫厲害。

「是肝硬化末期了！」我跟他老婆說。

「可是外面醫師說超音波看起來肝硬化不厲害，好像只有脂肪肝！」

我幫他看了超音波，果然沒錯，超音波看起來肝臟是有脂肪肝，也有輕微纖維化，不像一般B肝或C肝引起的肝硬化，肝臟會很粗糙。又看了脾臟，很大，比正常人起碼大了五倍以上。

這就是酒精性肝硬化可怕的地方，酒精引起的肝硬化，超音波不大容易判斷，等到看得出來很粗糙，或肝臟萎縮時，就是肝硬化末期了。

通常酒精引起的肝硬化就像這個病人一樣，肚子大了起來或眼睛黃了起來，或人虛弱、或吐血，才去求醫，此時，硬化的肝已難挽回，根本之道只能換肝，才能重過彩色的人生。

因此，在疫情 慢慢淡化平穩之際，每個人都憋了許久，一旦解禁 ，好友重聚一堂，對於「不喝傷心，喝了又傷肝」的杯中之物，一定要戒慎恐懼，否則買了豪宅，享福的不是自己，而是家中的菲傭了！