斷指醫師 秀截肢安慰病患

呂俊寬小時頑皮，玩甘蔗機造成食指缺損。（記者徐如宜／攝影）

每回碰到需要截肢或移植的病患，我就伸出缺損的右手食指，安撫並增加他們的信心。「還有什麼比親眼看到一個斷指醫師來得更有說服力呢？」為病患接回斷肢時，看到「回血」時會很開心，因為表示血管已經接通。

高中重訓 第五節腰椎骨折

小二時頑皮，在市場玩甘蔗機打開電源，把手伸進去，抽出來時右手食指端已血肉淋漓。就醫原本要把食指截斷只留末端，後來轉到長庚進行皮瓣手術，才得以保留了關節及被切短的第一指節，現在才能為病患手術。也因此我從小就對手外科、顯微手術很有興趣。

讀雄中時加入游泳 隊，幾乎每天練習加重訓，高二時有天晚上突然背部劇痛，緊急送醫竟發生「椎弓解離症」，第五節腰椎骨折斷裂。當時沒有開刀，持續復健、保持核心肌群力量，才慢慢復原。

念高醫運動 旋轉肌袖破裂

念台灣高雄醫學大學時，仍熱中運動，擔任水上安全救生教練、跑馬拉松，又發生骨科常見的「旋轉肌袖破裂」。現在我每周都有這種手術，很多是中年之後旋轉肌袖的品質開始不好，加上外力或過度使用就會撕裂，若復健一直沒好，就必須補回來。

博田國際醫院骨科部部長呂俊寬。（記者徐如宜／攝影）

因為喜歡運動，我選擇當骨科、手外科、整形外科等相關專科醫師，更能同理病患。在門診最常叮嚀病人要多運動，因為有運動，肌肉 彈性才會好，強度才會強，就不容易受傷。適度運動會加速修復，避免二次傷害。

行醫期間也參與過不少具挑戰性的手術，曾為一名在工安意外中失去右手4根手指的男子，將右腳趾移植到右手食指，讓他能再次寫字、提物；為一個車禍 而扯斷臂神經叢的體育選手，進行神經轉移手術讓左手能正常活動；還有一名移工因工廠氣爆意外造成左膝粉碎、小腿斷裂，高醫團隊歷經15小時手術，用「旋轉整形手術」治療外傷截肢病患，將腳踝180度旋轉再移植到膝蓋，保住病患膝蓋功能。

辭醫學中心 找回家人笑容

在醫學中心服務就是24小時Stand by，因為關於神經血管或開放性骨折必須隨時處理。後來因為一雙兒女慢慢大了，而自己每天綁在醫院，孩子都是妻子照顧，所以去年決定離開醫學中心，找回一些生活品質和家庭責任。人生有時就是要有所取捨，雖然現在少了一些挑戰高難度手術的病例，但仍然可以做最喜歡的醫療工作，家人的笑容也是一種幸福。(口述╱台灣博田國際醫院骨科部部長呂俊寬、整理／記者徐如宜)

醫學辭典

椎弓解離症

主要是在脊椎與脊椎上下節關節相連地方發生裂縫或骨折，尤其常發生在腰部過度反覆性使用的運動選手身上，如體操選手或橄欖球選手，好發率約5%，下背痛是主要症狀，大部分患者可藉由復健治療或藥物獲得改善。

旋轉肌袖破裂

旋轉肌袖是由一群包圍在肩關節的肌腱所構成，主要提供肩關節穩定性，隨著年紀增加，旋轉肌袖破裂機會也會增加。年輕族群如常需要舉肩過頭的運動選手或是油漆師傅，有可能因為反覆性的使用而導致發炎破損。若有旋轉肌袖破裂或受損，可能感到肩膀深處悶痛，某些舉高的特定角度可能會無法進行，如梳頭、摸後背抓癢等動作，可先尋求骨科或復健科做檢查診斷，輕微的部分破裂受損可經由保守治療或復健獲得改善與治癒。