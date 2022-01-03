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輔具「低視能復健」 恢復「睛」彩生活

蘇乾嘉／台大醫院眼科部主治醫師
職能師教病人正確使用放大鏡。（圖：蘇乾嘉提供）
職能師教病人正確使用放大鏡。（圖：蘇乾嘉提供）

退休後的王伯伯最大樂趣就是欣賞舞台劇、看電視、讀書，生活過得相當愜意，但後來有「老年性黃斑部病變」，雖經多次治療，視力大不如前，已好幾次下樓梯踩空跌倒，舞台劇和電視節目也看不清楚，有眩光困擾，連簡單日常生活也要依靠他人協助，直到「低視能復健」介入，王伯伯漸漸恢復過往「睛」彩生活。

什麼是低視能復健？當病人視力受到限制時，有效利用光學、電子、生活等輔具，讓病人達到期望的視覺目標，並降低生活中因低視能所造成的危險。低視能復健需要透過專業團隊進行評估，包括眼科醫師、驗光師、低視能職能治療師、定向行動老師、物理治療師及社會工作師。

理想的低視能復健，首要應赴低視能門診，讓眼科醫師及驗光師評估病人視覺功能及症狀，並根據病人的視覺需求，給予建議輔具評估。

例如看書時，可使用手持或站立式放大鏡、攜帶式擴視機；看舞台劇時，可使用攜帶式或可夾戴式望遠鏡；對於眩光，可配戴包覆式濾光眼鏡；如果常跌倒，可由定向行動老師教導白手杖使用，並配合觸覺、聽覺等感官功能訓練。

此外，職能治療師會到病人家中評估生活輔具的使用，例如語音血糖計、聽書機、語音報時計等。隨著3C產品發達，調整手機及電腦對比、字體設定，或下載輔助應用程式，都可以給予協助。

青光眼、視網膜色素病變、黃斑部病變、視神經萎縮、視網膜剝離、糖尿病視網膜病變等病人，都適合進行低視能復健。

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