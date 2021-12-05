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專家觀點／腎結石太深 軟式輸尿管鏡可清除

王志仁／台灣彰化秀傳醫院泌尿科醫師
腎臟深處的結石，可以軟式輸尿管鏡碎石清除。(圖：彰化秀傳醫院提供)
腎臟深處的結石，可以軟式輸尿管鏡碎石清除。(圖：彰化秀傳醫院提供)

48歲張先生是搬運工，長期為腎結石所苦，甚至經歷過幾次結石掉落輸尿管卡住的緊急手術，「卡管」的痛苦經驗讓他想到就不寒而慄，因此接受了體外震波治療，但因結石太硬又在腎臟深處，打不碎，令他苦惱不已，後來接受軟式輸尿管鏡碎石，終於清空腎臟內結石，揮走結石夢魘。

尿路結石不一定有症狀，若腎結石只是小顆的存在腎臟裡面，可能相安無事不一定要處理；但若較大顆、很多顆、甚至掉落到細長的輸尿管造成阻塞，就可能造成腰痛、尿路感染、甚至血尿，還可能傷害腎功能，必須積極治療。

若腎結石需要手術，主要有三種手術方式：

一、體外震波碎石術：非侵入性，治療不用住院；但是結石太大超過2公分、太硬的結石就效果不佳，或是在腎臟較下方的結石，也不易擊碎排出。此外，過於肥胖者、孕婦及正服用抗凝血劑的病人也不適合做。

二、經皮腎造口取石術：從腰部打洞取石。優點是可處理較大的結石，清除也較為徹底；缺點是留有傷口，出血量較多，術後需放置引流管引流血水及壓迫傷口，術後疼痛感較強烈，恢復期較長，約需住院5天。倘若結石不只一顆，又分散不同位置，可能得多打幾個洞，增加病人不適，也可能清不乾淨。

三、軟式輸尿管鏡碎石術：傳統硬式輸尿管鏡只能處理輸尿管的結石及少部分腎臟輸尿管交界處的結石，在腎臟內比較深、角度比較大的腎結石就處理不到。

「軟式輸尿管鏡」是前端鏡頭可彎曲大角度的內視鏡，可處理2公分上下或角度較刁鑽的腎結石。如果同時有好幾顆結石，甚至是兩側腎臟結石，都可一併處理。優點是沒有傷口、恢復快，住院2至3天就可出院；缺點是若結石過多、太硬，手術時間過長，會增加感染發燒的風險，恐怕也不敢保證完全能清乾淨。

腎結石的形成與家族史有關聯性，個人的飲食習慣也占很大因素。

預防之道還是要重視平日的水分攝取，建議每日至少攝取2至3公升的水，並補充鈣質，食物選擇低鈉少鹽少加工品，注意少吃高草酸鹽的食物，如：巧克力、堅果、濃茶、啤酒等，攝取高動物性蛋白也要適可而止。

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