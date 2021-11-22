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醫師觀點／私密處長痘子… 小心巴氏腺囊腫作祟

劉懿萱 
陰道巴氏腺囊腫，好發於20至30歲的女性。(Getty Images)
陰道巴氏腺囊腫，好發於20至30歲的女性。(Getty Images)

「我以為是痘痘，沒想到兩天後，讓我連站都有點站不住。」這顆痘痘長的位置比較特殊，長在私密處。

下巴長痘痘 曾被誤鬍渣

剛上大學時，常參加活動，「玩」瘋了，不僅日夜顛倒，徹夜沒睡也是家常便飯，這樣的生活作息，導致我的皮膚狀態不好，下巴長了許多密集的痘痘，還曾被同學誤認為是鬍渣。進入醫院見習，壓力與日俱增，情況更嚴重，長時間待在手術室裡，無法如廁或飲水，月經來時容易「悶」住，直到有天，我發現私密處有顆摸起來軟軟的「痘痘」。

中藥調理 改善腺體阻塞

除了下巴上的痘痘，其實經期時，私密處偶爾也會有一、兩顆毛囊炎，通常經期結束就消腫。那次恰逢經期，摸到「痘痘」時不以為意，沒想到兩天後，愈腫愈大，竟開始有些站不住，不適的感受從私密處陣陣襲來，身體不自覺地扭動以減輕疼痛，我趕緊向婦產科老師求助，老師初步判斷，「可能是巴氏腺囊腫」。

當時我的私密處長一顆如彈珠般大的痘痘，完全不敢跟朋友訴說。尤其巴氏腺囊腫，好發20至30歲的女性，若是沒有性行為的女性，更是難以啟齒。一開始的治療，我使用西醫外用藥膏，擦了卻不見效，所以我改以中藥調理。

作息沒調整 月事來就犯

中醫認為，女性下半部，尤其陰部長痘痘、腺體囊腫，與下焦骨盆腔的濕熱體質有關，服用清熱解毒、利水袪濕的中藥，腺體阻塞的情況確實改善，我的「痘痘」也在幾天內消腫了。

雖然暫時消腫，但我沒有學乖，作息依舊沒調整，見習壓力也大，從發作後的半年間，只要月經造訪，都隱約有發作前兆，甚至有一、兩次腫得跟第一次一樣大。若我不處理、不吃藥，私密處會感到異物存在，且疼痛感強烈。

多運動排汗 身體變輕鬆

於是我下定決心，中藥吃久一點，徹底調整體質。也決定和朋友相約一起運動，上健身房、練馬拉松、爬山等。

我愛爬山，尤其是高山，一趟三 、四天的行程，除了無法洗澡，能如廁換衛生棉的地方也不多，以致前些年因「痘痘」問題，只要跟月經「撞期」的登山行程，幾乎不敢去。然而，在我持續服藥調體質及運動後，大量排汗讓身體變得比較輕鬆，不僅私密處的「痘痘」鮮少復發，臉上的鬍渣也跟著改善了。現在的我，可以很自在地想爬山就去爬山，終於不用再顧忌經期了。(口述╱台灣衛福部台北醫院中醫科醫師鄭伊倫、整理╱記者劉懿萱)

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