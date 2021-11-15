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「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

日本JR福島站男子持刀砍人 刺傷八旬婦腹部

我的經驗／打網球太激烈 肩膀半脫位

口述╱聯新國際診所院長林頌凱、整理╱記者曾增勳
聯新國際診所院長林頌凱(左)為運動醫學醫師。(記者曾增勳／攝影)
聯新國際診所院長林頌凱(左)為運動醫學醫師。(記者曾增勳／攝影)

「誰說醫師不會受傷？」我熱愛網球運動，打了30年，沒想到7月間一次打網球雙方殺球纏鬥中，連續高壓殺球沒處理好，當下覺得肩膀怪怪的，有種跑掉的感覺，忍著不適直到結束。回到家發現慘了，肩膀痛到手舉不高，自己測試竟是傷到關節唇，傷勢不輕。

運動醫學專家也會受傷

這算是運動員的大傷，「沒想到發生在自己身上」，當下感覺噩夢來了，擔心「能否再打球、看病、開刀」，意外產生一些負面情緒。

由於受傷三天疼痛未解，因此再進一步檢查確認，傷到關節唇和肩峰鎖骨關節，連續打了兩劑PRP（自體血小板血漿注射療法）後，活動角度和力氣明顯改善，睡覺不再痛到輾轉難眠，超音波檢查也明顯好轉，只是某些動作還是滿痛的，尤其在幫病人打針或檢查時，會突然痛到手卡在半空中，仍要假裝沒事繼續看診，相當困擾。

受傷更能體會病人感受

自己受了傷，更能體會病人的感受，也才知道打PRP到底有多痛，因為「疼痛+驚恐=全身冒冷汗+無力」，自我承諾「以後一定要對病人更溫柔才是」。

之後搭配中醫治療，發現肩膀半脫位，加上原本有頸椎問題，造成肌筋滑動、肌肉收縮抑制，「整個動力鏈大大走樣」，經中醫針灸治療，再用肌貼強化背肌固定肩胛，頓時覺得肩膀變輕、角度變大了，疼痛減少八成以上。

透過肌力運動練回胸肌

 

兩周後，胸肌因肩膀受傷出現萎縮，由於沒有運動、肌肉消失，受傷後肌肉串連不見，接著就乖乖做運動，為練胸肌，更換適合老人用的球拍，透過肌力運動，慢慢將胸肌練回來，避免肌肉繼續萎縮。

自己是醫師，受傷後，我比別人更知道要提早治療，經由西醫PRP、中醫針灸復位的治療，加上運動復健，比一般受傷的人恢復快，也因患了「球癌」，受傷兩個月後，9月我慢慢恢復打球，最近恢復正常了。

這次打球，頸椎和肩膀上背部受傷，頸椎舊傷是根源，自己沒有正視才會這麼嚴重。人都是肉做的，運動醫學醫師也是會受傷的，我和大家一樣，受傷都要乖乖接受治療、復健，傷勢才會趕快好起來。

中西醫並治互補性高

中醫、西醫觀念在運動醫學上頗為謀和、互補性高，自己親身體驗後就更確定，台灣有很好的醫療環境，中西醫、運動醫學搭配治療恢復快。

醫學辭典：肩關節唇與肩峰鎖骨關節傷害

肩關節唇位於肩胛骨外緣、往外突出的纖維軟骨，包覆在肩胛骨凹窩四周，負責肩關節的穩定度，做投擲動作時，二頭肌肌腱會拉扯關節唇，容易導致關節唇受傷；肩峰鎖骨關節是指肩胛骨外側、鎖骨外側關節，通常運動時，發生側面或正面撞擊肩部，造成肩峰鎖骨關節傷害。

肌肉 台灣 運動員

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