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斯卡羅大頭目查馬克罹淋巴癌病逝 醫：出現5症狀應就醫

中央社台北20日電
查馬克・法拉屋樂在「斯卡羅」中飾演「卓杞篤」。(取材自臉書)
查馬克・法拉屋樂在「斯卡羅」中飾演「卓杞篤」。(取材自臉書)

台灣演員查馬克因淋巴癌病逝，台大醫師柯博升今天表示，淋巴癌多達30至40種，但有很高的機會痊癒，呼籲出現淋巴結腫大、發燒、體重減輕、夜間盜汗、全身癢等症狀務必就醫。

在公視史詩戲劇「斯卡羅」中飾演大股頭「卓杞篤」的查馬克．法拉屋樂罹患淋巴癌，昨天晚上11時5分過世，享年42歲。

台大醫院血液腫瘤科主治醫師、台大癌醫分院血腫科部主任柯博升今天接受中央社記者訪問時表示，淋巴癌顧名思義就是從淋巴系統長出的癌症，而淋巴系統裡有多達數十種細胞，每一種細胞癌化，都算是一種淋巴癌，因此光是淋巴癌至少就有30至40種以上，每一種治療的方式、預後都不太一樣，相當複雜，「嚴格來說，淋巴癌算是一大群疾病的總稱」。

他解釋，淋巴是人體的免疫系統，多數淋巴細胞都聚集在淋巴結，因此淋巴腫大出現的機率最高；不過，除了淋巴結，全身不同器官也遍布淋巴細胞，一旦位於肺部的淋巴細胞癌化，就可能出現類似肺癌的症狀，必須靠切片才能分辨。

淋巴癌種類繁多，分型、治療方式也百百種，但大致可分為「何杰金氏淋巴癌」與「非何杰金氏淋巴癌」兩種，柯博升說，何杰金氏淋巴癌較常見於西方人，約占西方人淋巴癌20%，在台灣僅占5%到7%，一旦確診必須積極治療，存活率相當高，第一期存活率高達90%至95%，第二期可高達70%。

至於非何杰金氏淋巴癌則分為「和緩型」與「侵襲性」，這兩種的治療積極度、痊癒機會也是兩個極端。

柯博升指出，侵襲型淋巴癌病程進展快，若有症狀卻不治療，短短幾個月到一年就可能過世；不過，只要化學治療有效，即便到了三、四期或末期，仍有很大的機會治癒，千萬不要放棄治療。

反觀和緩型淋巴癌則是另一個極端，柯博升說，這類淋巴癌的病程多以「年」計算，有些患者即便確診時就已是第四期或侵犯骨髓，也不一定需要治療，有些患者甚至能和癌症共存長達10至20年；反之，正因癌細胞擴散範圍大，化療效果也沒有侵襲型淋巴癌來得好，因此雖然難以根治，但只要沒有特殊症狀，也不會有立即性的性命危機。

「如果非選不可，淋巴癌至少是有機會痊癒的癌症。」柯博升常這麼安慰確診病人，他說，很多患者確診淋巴癌後，因為害怕化療而一再拖延、不願治療，但實際上，隨醫療進步，有了止吐藥等輔助治療，化療已和過去大不相同，「抱著臉盆吐」的畫面幾乎不會發生，很多病人打完第一次化療後也會鬆口氣，坦言沒有想像中恐怖。

柯博升說，隨台灣人口老化、飲食和生活習慣西化，淋巴癌患者數大幅攀升，但因危險因子、成因都不明確，也難以預防，呼籲民眾出現淋巴結腫大、發燒、體重減輕、夜間盜汗、全身癢等5症狀時務必就醫，按照醫囑治療，就有機會治癒。

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