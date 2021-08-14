運動2度傷膝 靠冰敷、肌肉訓練 半年改善

邱致皓喜愛球類、慢跑、游泳等運動，還是一名棒球運動員，周末會去打棒球。(圖：邱致皓提供)

我是一位骨科醫師，三年前赴瑞士日內瓦進修一年，學習新的肩關節手術，喜愛運動的我，當然也會趁機體驗台灣 較少從事的「滑雪 」運動，甚至挑戰難度高的滑道，沒想到卻摔傷了，造成右膝關節扭傷，膝蓋腫脹疼痛，只能勉強行走。

「膝蓋受傷的情形，就和教科書上寫的一模一樣。」因為我的專長在骨科運動醫學，判斷應該是單純輕微的「膝關節內側副韌帶」受傷，決定先冰敷患處10至15分鐘，休息後再冰敷，持續冰敷一至二周，並盡量伸直腿部，以減少疼痛發炎，傷勢會慢慢好轉，傷後兩個月即開始肌肉 訓練，盡量每天慢跑，對受傷的肌腱進行物理性刺激，期望可增強肌腱韌帶癒合，約莫半年恢復如常。

一年半後，也是棒球運動員的我，恢復了周末不定期打棒球運動，未料，一次運動完返家，驚覺膝蓋再次腫脹不適，判斷可能是方才跪地接球防守所致，同樣的地方再度受傷，我仍舊採行冰敷、休息的保守治療，起初傷勢是每二、三天就腫脹不舒服，一年後疼痛頻率降低，現在大約每兩周才會出現不適，每個月至多還可以慢跑200公里，但更高功能的活動，比如籃球，功能就會稍微受限。

一般人如果膝蓋受傷發炎腫痛時，建議應盡速冰敷消腫止痛，尋求專業運動醫學醫師確診。若是單純內側副韌帶受傷，就要配戴膝關節保護架固定患部約六周至三個月，勿做粗重的工作，也不要從事劇烈的運動，待傷勢比較好了，可展開肌肉訓練，也就是股四頭肌、後腿肌及內收肌的訓練，以強化膝蓋穩定度，每天訓練半小時至一小時，大部分三個月可逐漸復原。

我既是醫師也是病人，角色不同，心境也不一樣。有兩次受傷經驗，我更能了解患者受傷當下有多痛，以及病人患病的心路歷程，更能體會復健之路的痛苦。目前我的膝蓋恢復狀況愈來愈好，但已非從前，即便偶爾不舒服，我也不會多想，「可以生活便足矣，選擇跟疼痛共存，磨練心志。」

人都是有惰性的，許多病人會中斷肌肉訓練，但我會讓他們知道，「我跟你們一樣」，分享我是怎麼堅持每日鍛鍊、克服懶惰，鼓勵患者「如果要當自己人生的主人，這些都是必須面對的課題」，讓他們更有動力好好復健，為自己的人生負責。

醫學辭典：內側副韌帶受傷

內側副韌帶位於膝蓋內側，連結大腿骨和脛骨，伸直腿時它會保持關節穩定並防膝關節向兩側移動。這條韌帶很堅固，但當腿受到側面撞擊，例如滑雪、打橄欖球、踢足球時被摔倒，就可能韌帶扭傷或完全斷裂。