高醣類食物+晚睡+壓力 青春痘不易解

運動員活動量大，再加上比賽壓力、睡眠不足，容易有痘痘問題。圖為中華隊奧運桌球選手林昀儒。（中央社）

年僅19歲的台灣 桌球小將林昀儒在東京奧運 打出亮眼成績，不過近看林昀儒的右臉，可見不少青春痘，台灣書田診所皮膚科主任蔡長祐表示，青春期是青春痘的好發年紀，而運動員因活動量大、流汗出油狀況嚴重，若再加上比賽壓力、睡眠不足情況，更容易有痘痘問題。

蔡長祐指出，青少年在國、高中年紀容易開始長痘痘，先從額頭、鼻子、下巴等T字較油部位出現，不過也跟每個人膚質有關，有先天生中乾性，過了青春期皮膚狀況會比較穩定，但若油性肌膚者，即便20、30歲還是有機會長痘痘，只能透過加強清潔、飲食調整、改變生活作息，減少青春痘發生或惡化。

蔡長祐表示，運動員爭取表現需要強大肌耐力，會補充高蛋白等高醣類食物，民眾瘋健身，不少民眾重訓搭配喝乳清蛋白，臨床上觀察到民眾喝高蛋白，一、兩個月後臉部或身體部位長痘痘，因乳清蛋白為奶類濃縮製品，如同牛奶、優格、起司、甜點也是高醣類飲食，吃了容易長痘痘，若不是運動選手，一般民眾可改攝取植物性蛋白，以豆類萃取內容物替代。

台灣新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅表示，運動員流汗後除了用毛巾外，建議清水或溫和洗面乳清洗，可減少痘痘生成。有些成年人因為壓力、生活作息不規律長痘痘，若晚睡腎上腺素會很活躍，刺激男性賀爾蒙更多，毛孔分泌旺盛，就算補眠也無法修正，建議晚上11點就要睡覺，不要凌晨2、3點才睡。

唐豪悅表示，近期防疫戴口罩 ，許多人出現「口罩痘」，因長時間累積油脂、毛細孔堵塞，讓痘痘更加惡化，建議中午吃完飯後，可簡單用清水洗臉，或是沒人時稍微透氣，若痘痘情況嚴重，建議就醫治療。

唐豪悅提醒，像很多小朋友早熟，10多歲就出現粉刺、痘痘，但家長不願意帶孩子到皮膚科就醫，怕醫生會開抗生素或類固醇。她表示，若發現問題早期治療，醫師通常不會開到抗生素藥物，但常見是就診已變「大爛痘」，可能還會留下凹洞、痘疤，逼得醫師不得不開重藥，建議早期發現早期治療外，也不要亂擦藥或自行調藥，建議固定回診追蹤，「痘痘沒有治不好，別等到嚴重才來」。