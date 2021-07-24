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HPV也會引發口咽癌 醫：男女都應該打疫苗

李樹人
HPV侵襲不分男女，醫界建議，男女均應施打HPV疫苗。(Getty Images)
HPV侵襲不分男女，醫界建議，男女均應施打HPV疫苗。(Getty Images)

新冠病毒肆虐全球，人人嚴陣以待，但別忘記生活中有些病毒的威脅也不容小覷。以癌症為例，約5％癌症與HPV（人類乳突病毒）感染相關，除了眾所皆知的子宮頸癌，研究發現HPV也是引發口咽癌的元凶之一。

台灣林口長庚醫院婦癌科副教授暨主治醫師周宏學表示，許多人都知道HPV為誘發子宮頸癌的主因，但愈來愈多研究證實，HPV還會引發菜花、口咽癌、外陰癌、陰道癌、肛門癌。

去年年底美國一項臨床研究顯示，HPV與菸、酒並列為歐美地區口咽癌的三大危險因子，如果排除檳榔、抽菸、喝酒等不良生活形態，感染HPV就成為罹患口咽癌的最大風險。

「男性接種HPV，保護自己，也保護另一半。」周宏學說，HPV為子宮頸癌主要致癌因子，女性應該盡可能接種HPV疫苗，有效預防感染病毒。為了疼惜另一半，並降低自身罹癌風險，男生也應接種疫苗。

周宏學強調，HPV侵襲不分男女，醫界建議，男女均應施打HPV疫苗，依照仿單規定，9到45歲為適合施打HPV疫苗的年齡。此外，新手媽媽生產後，則是很好的接種時機。

研究發現，女性分娩時，子宮頸內部的黏膜上皮層變薄，抗感染能力減弱，容易增加HPV感染的機率。歐洲婦癌與陰道鏡學會研究證實，婦女產後感染HPV的整體風險，較未曾生育婦女還要高。

疫苗 癌症 台灣

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