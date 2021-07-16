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專家觀點／抗疫新型態生活 3方式與病毒共存

黃菁萍／職能治療師、社團法人台灣自立生活復能協會理事長
新冠病毒造成飲食的改變，約60％的成年人改變成「在家烹飪」的型態。(Getty Images)
新冠病毒造成飲食的改變，約60％的成年人改變成「在家烹飪」的型態。(Getty Images)

New Normal「新型態生活」來臨，您準備好了嗎？

新冠肺炎蔓延全球，全球各地科學家們積極製造對抗的疫苗，實際情況卻是病毒頑強的一再變種，打疫苗可防染病後的重症率，但無法保證有接種疫苗就不會染病。接下來的日子裡，大家要做好「改變」的準備。人類社交行為改變、思維改變、娛樂方式改變、購物行為改變、工作模式也改變。海內外學者建議，未來的日子，我們都要學習「與病毒共存」，面對後疫情生活，我們如何適應改變，以下三大方向供大家參考：

1.健康新思維

未來的新冠病毒，可能流感化或感冒化，它不會消失。在這樣的後疫情時代，更要學習自我照顧、增進健康知識，除了關心生理健康，更要注意心理健康。後疫情的未來，心理健康的影響將比生理更加顯著，要保持運動與平衡飲食外，要多關注自身睡眠狀態與情緒狀態，適時尋求專業諮商心理師或家庭醫師，都是提升自我免疫力的「超前部署」。

2.懂得保護自己與他人

提升自我的公共衛生概念，外出戴口罩、噴酒精、勤洗手。根據「新型旅遊調查報告」結果顯示，約50%的受訪者旅遊心態偏保守；超過50%的人表示，若疫情趨緩，會多戴口罩、酒精濕紙巾與手部清潔液。研究也顯示，減少生物間傳播，能避免自身染病，也可避免成為各種傳染病的傳播鏈。

3.檢視日常，規畫每日活動

疫情下的人們，都期待著解封。關心疫情，適當就好，不要讓自己花費太多時間接受過多訊息。告訴自己，每日要有正常作息，包括工作、運動、與朋友聯繫、家庭時間、自我學習的時間、甚至靜心時間等。趁此機會檢視自己的生活型態，並稍作調整，重拾規律生活。

2020年國際食物資訊會調查指出，新冠病毒造成飲食的改變，約60%的成年人改變成「在家烹飪」的型態，這就是一個正向的改變。

因此，後疫情時代，不全是負面的影響，New Normal新型態生活，需要我們好好重新規畫，保持戒慎的心，尊重生命，建立新的地球觀，從內心去體認，從日常生活中實踐。

疫情 疫苗 口罩

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