挺過中風、罹癌打擊 「超人醫師」重返正軌

台東醫院急診部主治醫師徐超斌。(圖：徐超斌提供)

39歲時因過勞而中風 ，左手左腳癱瘓，需持續復健；50多歲意外罹患鼻咽後壁惡性腫瘤 ，接受化療、電療。連著兩次致命的打擊，這對從小在山林部落裡長大，自認體格健壯、有著「超人醫師」之稱的我來說，有如生命旅程的兩次大轉彎，幸好沒翻車，仍可重返正軌。

聽力下降 驚罹鼻咽癌

先談癌症，從小為過敏體質，經常鼻塞、鼻過敏，長大後也是如此，但聽力明顯下降，這就不尋常，前年夏天開始耳鳴和聽力下降，自己判斷是耳咽管阻塞，年底至台灣 台東馬偕醫院耳鼻喉科檢查。

當學弟告知罹患鼻咽癌，鼻咽冒出一顆三公分大的腫瘤，且已擴及淋巴組織，簡直無法置信，腦海頓時一片空白，因為這屬於「漢人癌症」，幾乎很少看到原住民病友，且本身並無家族史。

得知罹癌時，確實受到重大衝擊，但轉念只在一瞬間，生性樂觀的我直接跳過「憤怒」、「否認」等階段，接受罹癌事實，保持樂觀，心想「失去了一部分，但還擁有很多東西。」況且連當年嚴重的半身癱瘓急重症都能安然度過，怎可輸給鼻咽癌。

味如嚼蠟 體重掉12公斤

在台東馬偕醫院耳鼻喉科、放射腫瘤科及血液腫瘤科等醫師聯合會診下，接受化學與放射同步治療，過程中吃盡苦頭，我熱愛美食，但放療副作用為喪失味覺，唾液分泌減少，進食時，吃不出味道，不管是甜、鹹、辣，都差不多，第一次感受到「味如嚼蠟」。化療則造成惡心想吐，導致食欲不振，體重急遽下降12公斤。

身為醫師，當然知道抗癌過程中，必須保住體重，因此，逼自己一定要吃東西，即使沒有味道，覺得難吃，也要吃，必須好好活下去，這輩子還有許多事情還沒做，無法割捨對於南迴偏鄉醫療的責任，也擔心南迴醫院是否能繼續推動下去。

連續三個月化學和放射治療，以為病情獲得控制，去年5月銷假上班，回到衛福部台東醫院的第一天，我在臉書貼文「親愛的朋友啊！請大家別為我擔心，雖然經過了一番折騰與病魔搏鬥，但昔日那個大家熟悉的超人醫師在此宣告：我回來了！」由於確診時，鼻咽癌已到了第四期，所以去年底復發，並不意外，所幸手術順利，短時間恢復體力，重返醫療崗位。

偏鄉缺人力 常超時工作

時間回到18年前，當時返回達仁鄉衛生所服務，因為人力短缺，醫務繁忙，每個月超時工作，算算一個月得工作400多小時，如此苦命，才被稱為「超人醫師」。

但真的是累壞了，再壯的身體也撐不下去，中風時，左半身癱瘓，一一感受到醫學教科書裡的各種中風症狀，那時第一次體會到恐懼，「還有好多事情要做，怎麼辦？」

小時候，二妹因延誤就醫而斷送性命，讓我深刻感受到偏鄉醫療匱乏必須解決，雖然承受兩次重大衝擊，但個人仍努力逐步改善東海岸南迴偏鄉的醫療環境，希望在台東大武鄉籌建「南迴醫院」，完成全台灣醫療照護最失落的一環，實現醫療服務的公平與正義。