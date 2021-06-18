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晚婚+晚育 冷凍卵子保「生」機

徐明義╱華育婦產科暨生殖醫學中心院長
卵子冷凍，讓晚婚或晚育女性保留「生」機。（Getty Images）
卵子冷凍，讓晚婚或晚育女性保留「生」機。（Getty Images）

「晚婚、晚育與女性生殖能力的時間限制」是生育的核心問題，社會生活型態的變遷，就學、就業時間延長，讓年輕女性在工作與生活壓力之中無法及早規畫結婚與生育，這是整個少子化的核心問題。能生育時不願意生育，想生育時不易懷孕；期間最重要的原因，是生育能力受到年齡的限制。

如果晚婚、晚育無法解決，面對女性生育能力的時間限制，我們能做什麼事？在生育的生理上，男女大不同，男生的精子是每天製造，女生的卵子是不會再生，因此卵子就有「老化及數量降低的問題」，以生殖醫學的觀點來看，時間造成「卵子數量的減少」與「品質降低」，是目前生殖醫學上最難克服的瓶頸，卵子老化問題在目前醫學仍舊無法解決。

生殖醫學近30年有新突破，近十年最大的進步在於「卵巢功能檢測」及「卵子冷凍保存」。這兩項技術提供女性對於自我卵巢功能的了解，及未來生育保存的規畫。

女性對於了解自我卵巢功能，是彌補男女生理差異的第一步。卵巢是女性生殖的核心器官，但絕大多數的女性對自我的卵巢功能一無所知，卵巢功能的個別差異很大，少數女生在40歲前就停經，這在女性生殖是致命的打擊，所以女性需要了解自己的卵巢功能，才能為自己的生育時機及早做規畫。

卵子冷凍也是生殖醫學這十年來最大的進步，卵子其實是非常脆弱的細胞，近幾年快速玻璃化的冷凍技術，提供卵子高存活率而且品質保鮮的功能，這讓卵子的冷凍保存變得可行，也就克服卵子老化的問題，因此卵子冷凍的生育保存，提供晚婚或晚育女性一項選擇。

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