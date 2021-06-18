阿茲海默症新藥 對我有效嗎？

阿茲海默症是大腦內類澱粉蛋白沉積產生病理變化，出現認知功能退化。(Getty Images)

美國食品藥物管理局（FDA ）日前核准阿茲海默症 新藥「Aducanamub」上市銷售。這是18年來第一個獲得美國FDA批准可能可解決阿茲海默症潛在病因的新藥，病人和家屬的期待很大，在診間的詢問度極高。

這個新藥所牽涉的問題層面極廣，醫療、經濟、公衞、政策上都有所影響。FDA在眾多期待下，花了近一年的時間才審查通過此藥，以下就大家關心的醫療面進行探討說明。

Aducanamub為何可能有效？

Aducanamub的作用機轉，是針對類澱粉蛋白的單株抗體藥物，目標在清除大腦內的類澱粉蛋白，以減少阿茲海默症的病理變化。

從學理上來說，這類藥物應該有效，但幾年來已有多款這類藥物的臨床試驗都失敗，大部分的藥雖然減少大腦內的類澱粉蛋白的堆積，但臨床上認知功能和生活功能並無改善，也沒有減緩病程的發展。而Aducanamub是此類藥物中，目前唯一脫穎而出獲得認證的藥。

目前健保給付治療阿茲海默症的藥物，都屬於症狀治療，但對阿茲海默症實際在大腦所發生的病理變化，如類澱粉蛋白堆積和神經纖維糾結，沒有治療效果。

誰適合使用此藥治療？

1.腦內有類澱粉蛋白沉積

第一件事要確定大腦內是否有阿茲海默症相關的類澱粉蛋白沉積。檢查方法有兩種，一是測腦脊髓液中類澱粉蛋白的含量，必須做腰椎穿刺才能取得腦脊髓液；另一則是類澱粉蛋白的正子造影（PET）檢查，此檢查會接受小量輻射。

2.輕度認知障礙和極輕度失智 者

確定有類澱粉蛋白沉積後，以此藥的臨床藥物試驗來看，是輕度認知障礙和極輕度失智症的病人才能使用此藥，也就是認知功能檢查上，簡易智能量表（MMSE）分數大於24分、臨床失智症評估量表（CDR）為0.5的極輕度病人。

因此新藥的使用族群，須確認大腦內已有阿茲海默症病理變化，但認知功能只有輕微影響的病人，和目前已在使用失智症藥物治療的病人群相比，重疊的部分不多。

失智程度不輕微可試嗎？

這個藥物試驗會選擇失智程度比較輕的患者來進行，就是因為之前類似的藥物在輕到中度的阿茲海默症的臨床試驗都是失敗的。所以，綜合考慮藥效和副作用的問題，至少在中重度的病人是不建議試用的。

新藥治療方式為何？

Aducanamub需要每月靜脈注射一次，以目前的試驗數據來看，至少要連續治療12個月後，才出現臨床上可減緩病程的效果。

由於有三至四成的病人在治療後腦內會出現輕微水腫、發炎或微出血的現象，必須每三個月做一次大腦磁振造影檢查（MRI），決定是否能繼續治療、劑量上是否需調整。在使用上是極其複雜的治療程序，一定要病人和家屬高度的配合才能進行。

除了產生嚴重副作用時需停藥，尚未有建議何時是可停藥的時機。

在臨床可以使用新藥前，為了能讓需要的人可以順利且安全的接受治療，需要準備的事項很多，希望大家先對此藥有些了解並自我評估：「我可能合適使用阿茲海默症的新藥嗎？」