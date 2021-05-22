麻醉不良反應 心臟名醫膝關節手術吐血休克險死

台北榮民總醫院心臟移植及人工心臟中心主任張效煌。（圖：張效煌提供）

我這輩子有多次大大小小「被」手術及麻醉的經驗，一半是以關節鏡修復膝關節半月軟骨或清創手術，但我從沒想過會遇到致命性的麻醉不良反應情形。

8年前，我的右膝第二次開刀，因為半身麻醉就可以了，就不以為意，在沒告知家人的情況下接受手術，沒想到麻醉不順，最後改成全身麻醉。

術後醒來，我對麻醉藥的反應相當強烈，惡心、反胃，趕緊請護理師給我一個大臉盆，第一口吐出透明的胃液，第二口吐出黃色的膽汁，吐完後才剛躺下不到3分鐘又想吐，這次吐完膽汁後，我請求打止吐針，才剛講完，就有一股要大量吐的感覺，在毫無預警情況下，一口吐出超過500cc的鮮血。

吐血的當下，第一直覺是「這是動脈血」，然後就職業病發作開始鑑別診斷，分析是食道出血？是靜脈瘤破裂？或是食道靜脈曲張？還是胃潰瘍？肝硬化？還沒想完，我又吐了第二口鮮血，這次的量大約有300至400cc。

我聽到護理師大喊「張醫師吐血了」，之後就一陣虛脫，累到全癱，連手指頭都動不了。護理師喊人做CPR（心肺復甦術），我隱約感到有人來量血壓 ，聽得到手忙腳亂的聲音和對話，但我叫不出聲、手也沒力，眼前一片黑暗，最後只聽到一句60over30（血壓），就不醒人事。

我感覺到自己好像只暈過去一秒，其實已經暈了15至20分鐘，護理長在一旁關心的說：「這不丟臉，我們會處理」時，我還不知道她在說什麼，人就像煎魚一樣被翻身，原來我在休克時已經「脫肛、尿失禁」，整個床單和衣服都是排泄物。

這次的驚險事件，被診斷為「馬魏氏症候群」，因為我對麻醉產生不良反應、劇烈嘔吐，導致食道急遽痙攣、收縮，黏膜因此出現4至5公分撕裂傷並出血，經妥善治療後，食道撕裂傷才癒合。

在鬼門關前走一回，我深刻體悟到人生無常，要活在當下，不應輕忽麻醉風險，也不要怕家人擔心而不告知要動手術，若我當初就這樣走了，家人一定很錯愕傷心。

我發現，人在將死的那一刻，真的只剩下聽覺，所以當摯愛要離世時，可以跟他或她說話，讓他或她能夠安心地走。(口述╱台北榮民總醫院心臟移植及人工心臟中心主任張效煌)

醫學辭典／馬魏氏症候群

馬魏氏症候群占上消化道出血原因的5至10%，通常為過量飲酒引起。

患者因持續性嘔吐，造成急性腹內壓力上升，導致胃和食道交接處的粘膜產生撕裂傷，形成上消化道出血。小於5%的病患須接受內視鏡治療，極少部分須接受血管栓塞或手術處置。