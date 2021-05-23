醫師提醒定期體檢「避險」 避免拖累子女

醫師提醒定期做好體檢，防範於未然，才不會病倒了連累子女，圖為示意圖。（本報資料照片）

老爸突然腦中風 ，不醒人事，兒女忙成一團。

過了幾天，老爸醒了過來，發現自己一邊手腳癱了，傷心得哭了，兒女見狀也哭了！

兒女哭了，是喜極而泣？不是，是擔心以後的照顧人力及一大筆安養費用。

這是真實的故事，以前養兒防老是叫年輕人要生小孩的傳統說詞，但現代社會型態丕變，孩子生得少，父母突然生病，小孩感受現實的壓力，因此，中年以上必須注重養身，了解自己的身體狀況，定期做好體檢，防範於未然，才不會病倒了連累子女。

年紀大，第一個最怕腦中風、心血管疾病 ，這位突然倒下去腦中風的老爸是因為心律不整、心房顫動。心臟內容易長出血塊，血塊阻塞到腦血管，就會發生腦中風的現象。因此，小鹿亂撞也好，老鹿亂撞也好，一定要請心臟科醫師好好評估一番，找出對症及時處理，才不會腦血管堵住了，引起腦中風。

腦中風另一原因是血壓 太高，腦血管爆裂了引起腦出血，這個更危險，如果出血在腦部控制心跳與呼吸的中樞，可能就一命嗚呼或變成植物人或半身不遂。

心臟及腦部都是人「心」之所在，兩者互相有關聯，了解其中奧妙，如何避險，也就為子孫多買了一張價值匪淺的保單，避免你哭、孩子也哭的悲劇。