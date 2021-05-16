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保護心肝寶貝 定期做腹超

許金川／台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長

旅客到阿拉伯遊玩，到了清真寺。

旅客問導遊：「為什麼那麼多人在膜拜？又看不到阿拉在哪裡？」

導遊：「阿拉無所不在！」

有些東西是人眼看不見的，例如不可見光；有些東西是人耳聽不到的，例如超音波。人體很多器官是看得到、摸得到的，例如手、腳、眼睛、耳朵；有些是看不到但感覺得到的，例如我們會感覺心臟的跳動，會感覺肺部幫我們呼吸，會感覺尿道幫我們尿尿，大腸幫我們排便。

但有些內臟器官深藏人體裡，看不到、摸不到、感覺不到，只有當它生病的時候，才發覺它的重要性。這其中，肝臟是個最典型的例子，因為它平常摸不到，也感覺不到它的存在，直到有一天，小便像茶葉色，眼睛黃了，或肚子大了起來，才發現原來是心「肝」寶貝出了問題。

肝臟功能是多方面的，例如它是人體合成蛋白質的器官，肝不好，會水腫，會有腹水，因為肝臟合成的蛋白不成。它也會合成凝血因子，肝不好，這些凝血所需的因子缺乏，因此肝硬化厲害或猛爆性肝炎，容易瘀青、易出血。

肝也是人體解毒的器官，肝不好，人體新陳代謝產生的毒素無法排除，此時，蛋白質代謝的廢物淤積在血液內，流到腦部，造成肝昏迷，甚至死亡。

肝這個器官也是B、C肝炎病毒愛好攻擊的標的，人體一旦感染B、C肝，輕則纖維化，重則肝硬化，最後導致肝癌逼人於死，人癌雙亡。

面對感覺不到它存在的阿拉也好，肝臟也好，知道如何培養智慧，讓它可以為我們保平安是很重要的，對肝臟而言，最重要的是養成定期抽血及做腹部超音波的習慣，才能擁有好心肝，也才能到中東地區旅遊，拜見阿拉。

●肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊，最新的好心肝會刊94期已出版，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

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